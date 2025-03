EQS-News: PSI Software SE / Schlagwort(e): Kooperation/Vertrag

PSI wird seine SaaS-Angebote auf der Google Cloud betreiben und als Partner für KI-gestützte Geschäftsprozessoptimierung fungieren



Berlin, 12. März 2025 - Im Rahmen seiner Cloud- und SaaS- (Software-as-a-Service) Transformation hat PSI Google Cloud als strategischen Partner ausgewählt. Die Google Cloud Platform (GCP) wird als Grundlage für die SaaS-Angebote der PSI dienen, und beide Partner ergänzen sich gegenseitig mit ihren leistungsstarken Anwendungen für industrielle Künstliche Intelligenz (Industrial AI). Die Partnerschaft eröffnet PSI ein neues leistungsfähiges Ökosystem und wird die Softwareentwicklungsumgebung der PSI grundlegend modernisieren.



PSI wird die Cloud-Transformation auf mehreren Ebenen vorantreiben. Neben einer deutlichen Steigerung der Effizienz, Zuverlässigkeit und Markteinführungsgeschwindigkeit unterstützt diese Partnerschaft die Transformation des PSI-Produktportfolios, um SaaS-basierte Geschäftsmodelle zu ermöglichen.



"Wir haben uns für Google Cloud entschieden, weil wir davon überzeugt sind, dass diese Partnerschaft komplementär und einzigartig ist", sagt Robert Klaffus, CEO der PSI. "Die Partnerschaft wird die Transformation der PSI in Richtung Cloud und SaaS vorantreiben, da beide Parteien erhebliche Anstrengungen unternehmen. Dies wird uns in die Lage versetzen, Innovationen zu beschleunigen, die Skalierung unseres Geschäfts deutlich zu verbessern und an der Spitze der industriellen KI-Revolution zu stehen."



"Google Cloud wird PSI seine sichere, KI-optimierte Infrastruktur bereitstellen, um die SaaS-Transformation des Unternehmens zu unterstützen", sagt Dr. Marianne Janik, VP EMEA North bei Google Cloud. "Gemeinsam werden wir PSI in die Lage versetzen, ihre Infrastruktur zu modernisieren und Innovationen bei industriellen KI-Lösungen zu beschleunigen, was unser gemeinsames Engagement für die Förderung der digitalen Transformation unter den führenden Industrie- Technologieunternehmen Deutschlands unterstreicht."



Nach der Verschlankung der Unternehmensstrukturen und der Fokussierung des Portfolios macht PSI den nächsten wichtigen Schritt bei der Umsetzung des strategischen Veränderungsprogramms "PSI reloaded". Die Umwandlung der PSI in ein Cloud-first-Softwareunternehmen wird dazu beitragen, die Geschäftseffizienz zu steigern und mehr Wert für Kunden zu schaffen.



Der PSI-Konzern entwickelt Softwareprodukte zur Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern und Industrie. Als unabhängiger Softwarehersteller mit über 2.300 Beschäftigten ist PSI seit 1969 Technologieführer für Prozesssteuerungssysteme, die durch die Kombination von KI-Methoden mit industriell bewährten Optimierungsverfahren für eine nachhaltige Energieversorgung, Produktion und Logistik sorgen. Die innovativen Branchenprodukte können vom Kunden selbst oder in der Cloud betrieben werden. www.psi.de



