Photon Energy wurde mit der Verwaltung des 57 MWp Photovoltaik-Kraftwerks Királyegyháza der Greenvolt Group im Bezirk Szentlorinc beauftragt.

Der vollständige Asset-Management-Vertrag umfasst Vertragsmanagement, Eigentümervertretung, Berichterstattung, Projektmanagement und technisches Management.

In Ungarn verfügt Photon Energy derzeit über insgesamt 400 MWp installierte Photovoltaik-Anlagen im Rahmen von O&M- und Asset-Management-Verträgen. Mehrere weitere Verträge werden derzeit verhandelt und sollen voraussichtlich bis Ende des Jahres abgeschlossen werden.

Amsterdam - 12. März 2025 - Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) ("Photon Energy Group" oder die "Gruppe") hat mit Greenvolt Power (dem "Kunden"), einem führenden internationalen Entwickler von Wind-, Solar- und Energiespeicheranlagen und Teil der Greenvolt Group, einen Vertrag über die Vermögensverwaltung für das Solarkraftwerk Királyegyháza des Kunden unterzeichnet.

"Wir freuen uns, mit Greenvolt zusammenzuarbeiten und unser internes Know-how für ein umfassendes Asset Management zu nutzen", kommentiert Georg Hotar, CEO der Photon Energy Group.

"Diese Zusammenarbeit mit Photon Energy stellt sicher, dass unsere Photovoltaik-Anlage in Ungarn mit hohen Effizienz- und Leistungsstandards verwaltet wird - eine wesentliche Voraussetzung für die Festigung unserer Position als wichtiger Akteur im Versorgungssegment", kommentiert Jacek Bladek, COO von Greenvolt Power.

Die Anlage erstreckt sich über 75 Hektar, verteilt auf drei Gemeinden (Királyegyháza, Szentlorinc und Kacsóta) im Bezirk Szentlorinc im Süden Ungarns und verfügt über eine Gesamtleistung von 57 MWp.

Das Unternehmen wird dem Kunden umfassende Asset-Management-Dienstleistungen anbieten, darunter Vertragsmanagement, Eigentümervertretung, Berichterstattung, Projektmanagement und technisches Management.

Die Betriebs- und Wartungsabteilung von Photon Energy verfügt nun über insgesamt über 1,1 GWp installierte PV-Kapazität im Rahmen von O&M- und Asset-Management-Verträgen in ihren wichtigsten CEE-Märkten und Australien. Mehrere zusätzliche Verträge sind in Verhandlung und werden voraussichtlich bis Ende des Jahres abgeschlossen.

In Ungarn hat das Unternehmen derzeit Solar-PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 400 MWp im Rahmen von O&M- und Asset-Management-Verträgen installiert.

Über die Photon Energy Group - photonenergy.com

Die Photon Energy Group liefert weltweit Solarenergie- und Trinkwasserlösungen. Ihre Solarstromdienstleistungen werden von Photon Energy erbracht. Seit ihrer Gründung im Jahr 2008 hat Photon Energy Solarkraftwerke mit einer Gesamtleistung von über 180 MWp gebaut und in Betrieb genommen und besitzt Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 130 MWp. Derzeit entwickelt sie Projekte mit einer Gesamtleistung von 1 GWp in Australien, Ungarn, Polen, Rumänien und Südafrika und bietet Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für über 1,1 GWp in ihren Kernmärkten an. Der Geschäftsbereich New Energy verfügt über Stromhandelslizenzen in Polen, Ungarn, der Tschechischen Republik, der Slowakei und Serbien. Das Unternehmen ist einer der größten Anbieter von DSR-Diensten für den polnischen Übertragungsnetzbetreiber mit einer vertraglich vereinbarten Kapazität von ca. 320 MW für 2025 und aggregiert über sein virtuelles Kraftwerk (VPP) Energieerzeuger und -verbraucher mit einer Gesamtkapazität von über 480 MW. Der andere große Geschäftsbereich der Gruppe, Photon Water, bietet saubere Wasserlösungen einschließlich Aufbereitungs- und Sanierungsdienstleistungen sowie die Entwicklung und Verwaltung von Brunnen und anderen Wasserressourcen. Photon Remediation liefert umfassende Lösungen zur Umweltsanierung, einschließlich patentierter In-situ-Technologie, die nachweislich PFAS effektiv aus Grundwasser und Boden entfernt. Photon Energy N.V., die Holdinggesellschaft der Photon Energy Group, ist an den Börsen in Warschau, Prag und Frankfurt sowie auf XETRA, Deutschlands führender Online-Handelsplattform, notiert. Die Photon Energy Group hat ihren Hauptsitz in Amsterdam und Niederlassungen in Australien und ganz Europa.

Über Greenvolt Power - power.greenvolt.com

Greenvolt Power, Teil der Greenvolt Group, einem weltweit führenden Anbieter von 100 % erneuerbarer Energie, ist im Utility-Scale-Segment tätig und hat sich auf Onshore-Wind- und Solarenergie sowie Energiespeicherung spezialisiert. Mit seiner umfassenden Entwicklungskompetenz ist das Unternehmen auch in der Finanzierung, dem Bau, dem Betrieb und der Vermögensverwaltung von Großprojekten führend. Mit einer starken Präsenz in 17 Märkten in Europa, Nordamerika und Asien verfügt Greenvolt Power über eine aktuelle Pipeline von 10,9 GW, wobei 6,5 GW bis Ende 2025 baureif sein sollen. Das Unternehmen ist außerdem einer der weltweit führenden Entwickler von Batterie-Energiespeichersystemen (BESS) mit einer Pipeline-Kapazität von 2,6 GW.

Medienkontakt

Martin Kysly

Leiter Marketing und Unternehmenskommunikation

Tel. +420 774 810 670

E-mail: martin.kysly@photonenergy.com



Investorenkontakt

Joanna Rzesiewska

Investor Relations Manager

Tel. +420777486464

E-mail: joanna.rzesiewska@photonenergy.com

