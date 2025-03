www.bernecker.info

Da hat man sich ein bisserl was bei NOVO NORDISK oder auch ELI LILLY abgeschaut. Oder zumindest bewundernd die Unternehmensentwicklungen verfolgt. Und so will auch ROCHE ganz "fett" mitmischen. Das Unternehmen weitet sein Portfolio zur Behandlung von Fettleibigkeit und Übergewicht mit einem exklusiven Lizenzabkommen mit dem dänischen Unternehmen Zealand Pharma aus. Zusammen will man Petrelintid weiter entwickeln und vermarkten. Das findet an der Börse Zuspruch - die Aktie leigt knapp 4 % im Plus.Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion