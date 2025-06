NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 270 Franken auf "Hold" belassen. Der Fokus liege zunächst darauf, die Pharmapipeline wieder in Spur zu bringen, schrieb Benjamin Jackson in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu einer Gesprächsrunde mit dem Finanzchef der Schweizer./ag/edh



