NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Roche angesichts einer Partnerschaft mit Zealand Pharma auf "Outperform" mit einem Kursziel von 345 Franken belassen. Trotz des hohen Preises hält Analyst Justin Smith laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie den Deal für strategisch sinnvoll. Nach dem Zukauf von Carmot - und damit von GLP-1 - würden die Möglichkeiten des Schweizer Pharmakonzerns in dem sich schnell verändernden Markt für Adipositas-Medikamente nochmals erweitert./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2025 / 08:32 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2025 / 08:32 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0012032048