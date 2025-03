Der 2024 noch schwach gelaufenen OMV-Aktie ist ein starker Auftakt in das neue Börsenjahr geglückt. Die jüngsten Pläne, wonach die Österreicher zusammen mit Adnoc einen neuen Chemieriesen erschaffen, kamen an den Märkten gut an. Und in dieser Woche gibt es nach einer Schwächephase der Ölpreise nun sogar wieder etwas Rückenwind vom Ölmarkt. So haben die Ölpreise auch am Mittwoch wieder zulegen können. So verteuerte sich der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent um mehr als einen Dollar und ...

