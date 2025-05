WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Montag in einem verhaltenen europäischen Umfeld zugelegt. Der ATX gewann 1,63 Prozent auf 4.187,21 Punkte. Das war der höchste Stand seit Ende März. Der ATX Prime stieg um 1,45 Prozent auf 2.115,92 Zähler. An den übrigen Handelsplätzen in Europa war kein einheitlicher Trend auszumachen, während die Börsen in London und an den meisten asiatischen Märkten feiertagsbedingt geschlossen blieben.

Nach oben gezogen wurde der Leitindex von den schwer gewichteten Erste Group -Aktien. Diese kletterten um 8,7 Prozent auf 63,95 Euro und damit bis an die 50-Tagelinie hoch. Zuletzt hatte die seit Anfang April laufende Erholung der Papiere spürbar an Schwung verloren; auf das Jahreshoch von Mitte Februar fehlen noch knapp 10 Prozent.

Das Institut erwirbt einen "beherrschenden Anteil von 49 Prozent" an der Santander Bank Polska . Der Deal kam nicht unerwartet. Bereits Anfang vergangener Woche hatte die Bank nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg bestätigt, die Transaktion zu prüfen.

Die vorgeschlagene Übernahme würde der Erste Group ein Engagement in einem der am schnellsten wachsenden und profitabelsten Bankenmärkte in Europa mit einem attraktiven langfristigen Wachstumspfad ermöglichen, kommentierte Dieter Hein von der Baader Bank. "Eine Übernahme, die die Eigenkapitalrendite der Gruppe im ersten voll konsolidierten Jahr um 4 Prozentpunkte erhöht, klingt gut, vielleicht zu gut, um ohne Risiken zu sein," so der Experte weiter. Dass alle polnischen Banken seit Jahren unter extrem hohen Rückstellungen für alte Schweizer Franken-Kredite leiden würden, könnte Hein zufolge den niedrigen Kaufpreis erklären. Die Erste Group betonte hierzu wiederum, gegen mögliche Risiken gut abgesichert zu sein.

Ansonsten bestimmen die Entwicklungen im Zollstreit weiterhin das Geschehen an den Märkten. US-Präsident Donald Trump äußerte sich zuletzt vage zu möglichen Handelsabkommen mit mehreren Ländern, kündigte andererseits neue Zölle auf im Ausland produzierte Filme an. Nach und nach rückt auch der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch ins Blickfeld.

Die übrigen ATX-Schwergewichte schlossen zum Wochenstart wenig bewegt bis tiefer. Bawag verloren 0,8 Prozent, während Andritz und Verbund bis zu 0,2 Prozent abgaben. OMV schlossen auf Vortagesniveau. Auffällig waren noch die Anteilsscheine der Pierer Mobility, die in der Spitze gut 17 Prozent auf ein Jahrestief fielen. Letztlich gingen sie 9,7 Prozent schwächer aus dem Geschäft./spa/ste/APA/jha

AT0000730007, AT0000652011, AT0000743059, PLBZ00000044, AT0000999982, AT0000BAWAG2