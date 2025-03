MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für K+S nach Jahreszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen. Das Jahresergebnis sei besser als erwartet ausgefallen, aber der Ausblick des Düngemittelkonzerns wirke wegen aktueller Preisentwicklungen und geopolitischer Unsicherheit konservativ, schrieb Analyst Konstantin Wiechert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ziele schienen etwas unter den Markterwartungen zu liegen. Wiechert erwähnte dabei aber auch, dass er Luft nach oben für den Analystenkonsens sieht./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2025 / 08:40 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000KSAG888