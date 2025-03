Neue agentische und generative KI-Funktionen werden die Einstiegshürden senken und schneller entscheidende Business-Erkenntnisse liefern

Kinaxis (TSX:KXS), ein Weltmarktführer im Bereich der End-to-End-Lieferkettenorchestrierung, wird auf der globalen Innovationskonferenz des Unternehmens, Kinexions North America 2025, neue Funktionen von künstlicher Intelligenz für seine Maestro-Plattform vorstellen. Diese KI-Funktionen sollen den Wert, den KI in Lieferketten schaffen kann, beschleunigen und Unternehmen dabei helfen, sich in einem zunehmend volatilen globalen Handelsumfeld zurechtzufinden unabhängig davon, ob sie gerade erst mit KI beginnen oder bereits fortschrittliche Automatisierung nutzen.

Das Unternehmen wird KI-Agenten einführen, mit denen Nutzer interagieren können, um in Echtzeit zu überwachen, vorherzusagen und Maßnahmen zu ergreifen und so wichtige Aufgaben wie Bestandsmanagement und Störungsbeseitigung zu automatisieren. Darüber hinaus wird sein agentenbasiertes KI-Framework es Unternehmen ermöglichen, auf einfache Weise eigene KI-Agenten auf Maestro zu erstellen, wodurch die KI-gesteuerte Lieferkettenorchestrierung für Unternehmen in jedem Stadium der KI-Reife zugänglich wird

Zudem wird die neue generative KI-Funktionalität die Interaktion mit Lieferkettendaten noch intuitiver machen: Neben der Erstellung anpassbarer Dashboards können Nutzer ihren digitalen Zwilling in Dutzenden von natürlichen Sprachen befragen und erhalten sofort fundierte Antworten auf komplexe Fragen. Dadurch entfallen die technischen Kenntnisse, die üblicherweise für die Dateninteraktion erforderlich sind. Teams können Szenarien analysieren, Risiken bewerten und fundierte Entscheidungen treffen, ohne über KI-Expertise zu verfügen. Die bestehende generative KI von Kinaxis Maestro Chat wurde bereits von zwei Dritteln der Nutzer übernommen, und diese neue Funktionalität baut auf diesem Erfolg auf.

Schließlich wird Kinaxis zeigen, wie es die prädiktiven KI-Funktionen noch leistungsfähiger und benutzerfreundlicher macht. KI-gestützte Prognosen waren bisher für viele Unternehmen unerreichbar, da sie umfangreiche Datensätze, spezielles Fachwissen und eine kostspielige Infrastruktur erfordern. Das Unternehmen wird auf seinen einzigartigen, auf maschinellem Lernen basierenden Erkennungs- und Prognosefunktionen aufbauen, die mit einer breiteren Palette von Datensätzen arbeiten und keine tiefgreifenden KI-Kenntnisse erfordern, so dass Unternehmen jeder Größenordnung die Vorteile der vorausschauenden Intelligenz nutzen können.

"KI verändert die Lieferketten schneller als jede andere Technologie zuvor", sagte Andrew Bell, Chief Product Officer bei Kinaxis. "Indem wir den Zugang zu entscheidenden Erkenntnissen in der Lieferkette demokratisieren, Komplexität reduzieren und zunehmend autonome Abläufe ermöglichen, befähigen wir Unternehmen jeder Größe und Reifegradstufe, den wahren Wert von KI in ihren Lieferketten schon heute zu erschließen."

Kinaxis-Kunden und Branchenführer, die an der Kinexions 2025 teilnehmen, werden die ersten sein, die diese KI-Innovationen in exklusiven Vorführungen und praktischen Sitzungen erleben.

"Kinexions ist das Event des Jahres für Lieferketten-Innovationen und wir freuen uns sehr, dort 2025 die neuesten KI-Funktionen für die Lieferkette vorzustellen", fuhr Bell fort. "Wir bleiben den Anforderungen unserer Kunden stets einen Schritt voraus, damit sie heute und in Zukunft wettbewerbsfähig bleiben."

Weitere Informationen darüber, wie Kinaxis die Zukunft der KI-gesteuerten Lieferkettenorchestrierung gestaltet, finden Sie unter www.kinaxis.com.

Über Kinaxis

Kinaxis ist ein Weltmarktführer im Bereich der Orchestrierung moderner Lieferketten, der komplexe globale Lieferketten vorantreibt und die Menschen, die sie verwalten, im Dienste der Menschheit unterstützt. Unsere leistungsstarke, KI-gestützte Plattform zur Orchestrierung von Lieferketten, Maestro, kombiniert proprietäre Technologien und Techniken, die für vollständige Transparenz und Agilität in der gesamten Lieferkette sorgen von der über mehrere Jahre angelegten strategischen Planung bis hin zur Lieferung auf der letzten Meile. Wir genießen das Vertrauen renommierter globaler Marken, wenn es darum geht, die Agilität und Vorhersehbarkeit zu bieten, die erforderlich sind, um die Volatilität und Disruption von heute zu bewältigen. Weitere Nachrichten und Informationen finden Sie unter kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Warnhinweis und zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sollen den Lesern helfen, die Erwartungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Mitteilung zu verstehen, und sind möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements in Bezug auf diese zukünftigen Ereignisse wider. In bestimmten Fällen lassen sich Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, an Begriffen wie "ermöglichen", "steigern", "enthüllen", "wird", "machen", "erlauben", "aufbauen", "planen", "liefern", "erwarten", "glauben" oder Variationen dieser Begriffe sowie an Formulierungen wie "mag", "könnte", "würde", "dürfte", "wird erfolgen", "auftreten" oder "erreicht werden" oder deren Verneinungen oder vergleichbaren Begrifflichkeiten erkennen. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Mitteilung beziehen sich unter anderem auf die Pläne und Entwicklungen von Kinaxis im Bereich KI-Innovationen sowie auf deren Nutzen für die Kunden von Kinaxis. Aufgrund ihrer Natur beinhalten zukunftsgerichtete Aussagen bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Pläne, Leistungen oder Ergebnisse erheblich von den erwarteten Plänen, Leistungen oder Ergebnissen abweichen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Eine detaillierte Beschreibung vieler der Risiken und Unsicherheiten, mit denen wir konfrontiert sind, finden Sie in unserem Jahresinformationsformular 2024 unter der Rubrik "Risikofaktoren", das Sie auf SEDAR+ www.sedarplus.ca abrufen können. In Anbetracht dieser Risiken und Ungewissheiten sollten sich die Leser nicht übermäßig auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen.

Die in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf Ereignisse oder Informationen zum Zeitpunkt dieser Mitteilung und werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt. Kinaxis übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger oder unvorhergesehener Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, dies zu tun.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

