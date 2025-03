Neue Möglichkeiten für virtuelle Steuerungstests dank digitaler Zwillinge der Enterprise-Klasse

Rockwell Automation, Inc., das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, wird seine neuen Emulate3D® Factory Test-Funktionen erstmals auf der NVIDIA GTC 2025 vorstellen. In dieser ersten öffentlichen Präsentation wird erläutert, wie die Lösung virtuelle Steuerungstests auf Werksebene ermöglicht und Herstellern dabei hilft, Werksabnahmeprüfungen durchzuführen, um Automatisierungssysteme vor der Bereitstellung zu validieren. Besucher erhalten einen exklusiven Einblick, wie unsere in NVIDIA Omniverse-APIs und OpenUSD integrierte Factory Test-Lösung die digitale Zwillingstechnologie durch präzise Simulationen und Zusammenarbeit in Echtzeit neu definiert.

"Hersteller benötigen skalierbare, hochgradig präzise digitale Zwillinge, um die Systemleistung zu optimieren und Inbetriebnahmezeiten zu verkürzen", sagt Matheus Bulho, Senior Vice President, Software and Control bei Rockwell Automation. "Durch die Einführung von Emulate3D Factory Test stellen wir eine Lösung bereit, mit der Engineering-Teams Automatisierungssysteme auf der gesamten Werksebene testen, iterieren und validieren können. Dabei machen sie sich das Potenzial von NVIDIA Omniverse zunutze, um von beispiellosen Funktionen für Visualisierung und Zusammenarbeit zu profitieren."

Werke sind von Natur aus komplexe Umgebungen mit Tausenden beweglichen Teilen, Hochgeschwindigkeitsmaschinen und komplizierten Systeminteraktionen. Herkömmliche Simulationstools haben oftmals Schwierigkeiten, diese Umgebungen mit ausreichender Genauigkeit und Skalierbarkeit zu modellieren. Factory Test bewältigt diese Herausforderungen durch einen modularen Modellierungsansatz, mit dem Teams Modelle für mechanisches, elektrisches, Steuerungs-, Prozess-, Robotik- und Geräteverhalten in einem einheitlichen digitalen Zwilling erstellen, verifizieren und kombinieren können.

Bei der Einführung stellt Emulate3D Factory Test wesentliche Funktionen bereit, darunter:

Orchestrierung mehrerer Modelle : Synchronisierung mehrerer Systemmodelle für Tests auf Werksebene

: Synchronisierung mehrerer Systemmodelle für Tests auf Werksebene Moderne DevOps-Workflows : Optimierte Versionskontrolle, Tests und Bereitstellung, während alle Beteiligten mit der neuesten Version arbeiten, Änderungen in Echtzeit nachverfolgen und die Abstimmung zwischen Teams sicherstellen können

: Optimierte Versionskontrolle, Tests und Bereitstellung, während alle Beteiligten mit der neuesten Version arbeiten, Änderungen in Echtzeit nachverfolgen und die Abstimmung zwischen Teams sicherstellen können Ausführung von Tests : Wiederholbare, automatisierte Tests im großen Maßstab

: Wiederholbare, automatisierte Tests im großen Maßstab Fehler-Framework : Simulation von Fehlerzuständen, um die Systemstabilität zu bewerten

: Simulation von Fehlerzuständen, um die Systemstabilität zu bewerten Erweiterte Visualisierung für das gesamte Werk: Basierend auf NVIDIA Omniverse-APIs, die zunächst im Rahmen einer privaten Vorschau zur Verfügung stehen

"NVIDIA Omniverse und OpenUSD definieren den branchenübergreifenden Einsatz KI-gestützter Simulationen zum Optimieren von Design und Betrieb neu", sagt Brian Harrison, Senior Director of Omniverse Digital Twins bei NVIDIA. "Mit Emulate3D Factory Test integriert Rockwell Automation Omniverse-Technologien und OpenUSD, um digitale Zwillinge der nächsten Generation im Industriesektor bereitzustellen. Dadurch können Teams komplexe Fertigungssysteme in einem beispiellosen Umfang simulieren, validieren und optimieren."

Die erstmalige Vorstellung von Factory Test fällt mit der NVIDIA GTC 2025 zusammen, die vom 17. bis 21. März in San Jose, Kalifornien, stattfindet. Im Zuge der Veranstaltung halten Rockwell Automation-Experten am 20. März um 11:00 Uhr PDT die Sitzung "Exploring Factory-Scale Digital Twin Simulation with Rockwell Automation" (Rockwell Automation: Simulation mit digitalen Zwillingen auf Werksebene) ab. In dieser Sitzung wird beschrieben, wie Emulate3D Factory Test mit seinen erweiterten Funktionen basierend auf NVIDIA Omniverse-APIs die industrielle Automatisierung durch KI-gestützte Simulationen und digitale Zwillingstechnologie transformiert.

Diese Mitteilung baut auf der Rockwell-Ankündigung vom November 2024 auf, in der die Zusammenarbeit mit NVIDIA zum Bereitstellen von KI-Funktionen und physikalisch basierten Simulationen in der industriellen Automatisierung öffentlich bekannt gemacht wurde. Die Einführung von Factory Test stellt einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zu intelligenteren, autonomen Abläufen dar.

