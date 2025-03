Im Zuge der Sanierung hat BayWa re Solarparks in Frankreich veräußert. Käufer sind Octopus Energy und Commer Real. Die BayWa r.e. hat ein Portfolio an Solarprojekten in Frankreich mit einer Gesamtkapazität von 127 Megawatt Spitzenleistung (MWp) verkauft. Wie das Unternehmen der angeschlagenen BayWa-Gruppe mitteilte, erwirbt Octopus Energy die in Betrieb genommenen Solarparks Greenberry (40 MWp) und Fontenet 3 (40 MWp). Ein im Bau befindliches Solarprojekt in Amance (47 MWp) ging an den Investor ...

