DJ PTA-Adhoc: 4SC AG: 4SC gibt Update zum Zulassungsantrag von Resminostat (Kinselby) bekannt

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Planegg-Martinsried (pta/13.03.2025/16:15) - Der Vorstand der 4SC AG ("4SC") (Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard: VSC; ISIN: DE000A14KL72) hat heute beschlossen, nach Rücksprache mit dem gesamten 4SC-Team, externen Experten und dem Aufsichtsrat eine Antwort auf den Day-180 Assessment Report der EMA und insbesondere auf die Einwände, sog. "Major Objections", zu formulieren und diese innerhalb der erforderlichen Frist bei der EMA einzureichen. 4SC erwartet nun gegen Ende April 2025 eine Rückmeldung vom Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) und wird dann in Abhängigkeit von der Entscheidung des CHMP die künftige Ausrichtung des Unternehmens festlegen.

Zukunftsorientierte Informationen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsbezogene Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten und der Einschätzung von 4SC zum Veröffentlichungszeitpunkt entsprechen. Derartige zukunftsbezogene Aussagen stellen weder Versprechen noch Garantien dar, sondern sind abhängig von zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen sich viele der Kontrolle von 4SC entziehen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsbezogenen Aussagen in Erwägung gezogen werden. 4SC übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, zukunftsbezogene Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, zu aktualisieren oder zu revidieren.

