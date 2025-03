NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Evonik auf "Neutral" mit einem Kursziel von 22,70 Euro belassen. Analystin Georgina Fraser bezieht sich in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie auf eine von Goldman Sachs organisierte Chemiebranchenkonferenz. Der US-Markt - kurz nach der Präsidentschaftswahl Ende letzten Jahres noch von Optimismus geprägt - entwickle sich wegen der erratischen Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump schwächer als erwartet. In China laufe es hingegen besser als gedacht, und mit Blick auf Europa gebe es Anzeichen von vorsichtigem Optimismus, auch wegen der geplanten Milliarden-Investitionen Deutschlands in die Infrastruktur./mis/glVeröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2025 / 06:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000EVNK013