Die Auszeichnung würdigt das Engagement von Kinaxis für die Qualifizierung von Studenten durch praxisbezogene Projekte in den Bereichen KI/Maschinelles Lernen

Kinaxis(TSX:KXS), ein Weltmarktführer im Bereich der End-to-End-Lieferketten-Orchestrierung, gibt mit Stolz bekannt, von der Carleton University zum "Co-op Employer of the Year 2024" gekürt worden zu sein. Mit dieser jährlich vergebenen Auszeichnung werden Organisationen gewürdigt, die Carleton-Praktikanten eine außergewöhnliche Mentorenschaft, Möglichkeiten zur Kompetenzenwicklung und ein förderndes Arbeitsumfeld bieten.

In der Nominierung, die von Oz Kilic, Student des Fachbereichs Master of Computer Science (Data Science) und Kinaxis-Praktikant als Machine Learning Developer, eingereicht worden war, wurde Kinaxis für seine innovative Kultur, sein unterstützendes Umfeld und sein Engagement für Mentorenschaft gelobt, wobei namentlich Sébastien Ouellet für seine gute Betreuung anerkannt wurde.

"Während meines Fachpraktikums bei Kinaxis hatte ich die Freiheit, bei der Entwicklung praxistauglicher Lösungen auch einmal 'verrückten Ideen' nachzugehen. Das unterstützende Umfeld und die eusgezeichnete Mentorenschaft dieses Unternehmens wirkten auf mich herausfordernd und motivierend zugleich und versetzten mich in die Lage, aus einem ehrgeizigen Konzept ein echtes High-Impact-Projekt zu machen", sagte Oz Kilic, Student im Fachbereich Master of Computer Science an der Carleton University. "Kinaxis baut wirklich eine Brücke zwischen akademischer Forschung und Industriepraxis und schafft einen Raum, in dem sich Spitzentechnologien und unternehmerische Herausforderungen begegnen können. Ein Fachpraktikum hier ist eine der besten Erfahrungen für einen Computer-Science-Studenten, der sich für maschinelles Lernen und Data Science interessiert."

Kinaxis hat aktiv beim Carleton-Programm des dualen Studiums mitgewirkt und bietet Studenten die Chance, an realen Herausforderungen im Bereich der Lieferketten zu arbeiten und dafür moderne Technologien wie KI und maschinelles Lernen einzusetzen. Durch dieses Engagement des Unternehmens für praxisnahes Lernen können die Studenten sowohl technisches Know-how erwerben als auch wertvolle Berufserfahrung sammeln.

"Wir fühlen uns durch diese Anerkennung der Carleton University geehrt", sagte Chantal Bisson-Krol, Vice President of AI and machine learning solutions bei Kinaxis. "Das Investieren in Nachwuchstalente gehört zu unseren Grundwerten, und wir sind sehr stolz darauf, Fachpraktikanten die Werkzeuge, die Mentorenschaft und die praktischen Erfahrungen bieten zu können, die sie brauchen, um die tatsächlichen Auswirkungen zu sehen, die ihre Arbeit auf die Lösung realer Probleme und das Erzielen von positiven Ergebnissen für unsere Kunden weltweit hat."

Das Co-operative Education Office der Carleton University würdigte Kinaxis für sein Engagement für studentische Entwicklung und Erfahrungslernen. Mit seinem Angebot an praxisorientierten Möglichkeiten zum Kompetenzaufbau und zur Karriereentwicklung stärkt Kinaxis seinen Ruf als Top-Arbeitgeber im Technologiesektor weiter.

