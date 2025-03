Die Versicherungsbranche ist 2025 einer der Top-Performer am europäischen Aktienmarkt. Der STOXX 600 Insurance Index hat seit Jahresbeginn um 12,8 Prozent zugelegt und übertrifft damit fast alle anderen Branchen. Nur Banken haben mit 20,8 Prozent seit Jahresbeginn ein noch höheres Plus hingelegt.Besonders stark präsentieren sich die deutschen Branchenvertreter. Die Allianz und die Münchener Rück gehören mit einem Plus von 17,8 bzw. 17,5 Prozent zu den Top-Performern im europäischen Versicherungssektor. ...

