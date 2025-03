Drei Photovoltaik-Anlagen entstehen an Werken in Frankreich und drei in Deutschland. Insgesamt haben sie eine Leistung von 120 Megawatt und sind teilweise mit Batteriespeichern kombiniert, um eine Rund-um-die-Uhr-Versorgung zu gewährleisten. Stellatis und Prosolia Energy haben eine Vereinbarung zur Entwicklung, dem Bau, dem Betrieb und der Wartung von acht neuen Photovoltaik-Anlagen in Deutschland und Frankreich mit einer installierten Gesamtleistung von 120 Megawatt geschlossen. Mit der Kooperation will der Automobilzulieferer seine Werke weiter dekarbonisieren. Daher wird er den Solarstrom per ...

