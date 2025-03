Der Energiekonzern investiert nach eigenen Angaben einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag in den Bau des 600 Megawatt Batteriespeichers. Das Projekt entsteht auf dem Gelände eines ehemaligen Steinkohlekraftwerks und soll bis 2028 vollständig in Betrieb sein. Auf dem Gelände des ehemaligen Steinkohlekraftwerks Westfalen in Hamm errichtet RWE einen Batteriespeicher mit 600 Megawatt Leistung und 1,2 Gigawattstunden Kapazität. Es werde ein mittlerer dreistelliger Millionen-Euro-Betrag investiert, so der Energiekonzern am Freitag. Bereits im Februar hatte RWE am Standort einen Batteriespeicher ...

