OMV Aktiengesellschaft: Bekanntmachung eines Geschäfts mit einem nahestehenden Rechtsträger nach § 95a Abs 5 AktG

Wien (pta/14.03.2025/16:00) - Rahmenvereinbarung mit ADNOC über eine Zusammenlegung von Borealis, Borouge und NOVA Chemicals

OMV Aktiengesellschaft (" OMV") und Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) P.J.S.C. (" ADNOC") haben eine Rahmenvereinbarung über die Zusammenlegung ihrer Polyolefingeschäfte unterzeichnet. Die Vereinbarung sieht eine Zusammenlegung von Borealis und Borouge unter einer neuen, gemeinsam kontrollierten Joint Venture Gesellschaft vor. Die neue Gesellschaft soll für OMV und ADNOC eine gemeinsame Plattform für potentielle Wachstumsakquisitionen im Polyolefinbereich sein und den Firmennamen Borouge Group International führen.

OMV und ADNOC haben weiters eine Vereinbarung unterzeichnet, die den Kauf aller Anteile an NOVA Chemicals Corporation (" NOVA Chemicals") durch die neue Joint Venture Gesellschaft für einen Kaufpreis von USD 9,377 Mrd von NOVA Chemicals Holding GmbH, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Mubadala Investment Company PJSC vorsieht. Dieser Kauf erfolgt gemäß einem Anteilskaufvertrag für NOVA Chemicals, der von ADNOC als Käuferin abgeschlossen wurde und, vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter regulatorischer und sonstiger Bedingungen, auf eine Tochtergesellschaft der neuen Joint Venture Gesellschaft übertragen werden und zum Erwerb von NOVA Chemicals durch die Joint Venture Gesellschaft führen soll.

OMV und ADNOC sollen zu gleichen Teilen an der Joint Venture Gesellschaft beteiligt sein und gemeinsame Kontrolle an dieser Gesellschaft haben. Es ist vorgesehen, dass OMV an die Joint Venture Gesellschaft einen Kapitalzuschuss in Höhe von EUR 1,608 Mrd leistet (ermittelt zum Referenzstichtag 1. Jänner 2025), welcher sich bis zum Vollzug der Transaktion (derzeit erwartet für 2026) um ausgezahlte Dividenden reduziert (Anpassung an die Wertveränderungen von Borealis und Borouge aufgrund dieser Dividenden).

Im Rahmen der Transaktion sollen auch der derzeit von Borealis gehaltene 40%ige Anteil an Borouge 4 LLC (" B4") sowie die von Borealis an bzw zugunsten von B4 gewährten Gesellschafterdarlehen und Gesellschaftergarantien pro rata an OMV (bzw OMV Downstream GmbH) (30%) und ADNOC (bzw deren 100%ige Tochtergesellschaft MPP Holdings GmbH) (10%) übertragen und frühestens nach Fertigstellung des von B4 gebauten Crackers von OMV und ADNOC wiederum an Borouge Group International zurückübertragen werden.

Zudem sieht die oben genannte Rahmenvereinbarung eine Verlängerung und Anpassung der Lieferverträge für Ethylen und Propylen zwischen der OMV Downstream GmbH und der OMV Deutschland Marketing & Trading GmbH & Co KG einerseits und der Borealis AG andererseits für die Standorte Schwechat, Burghausen und Geleen vor.

Die Transaktion hängt, unter anderem, von (i) den Verhandlungen und einer Einigung mit ADNOC auf die Implementierungsvereinbarungen, (ii) Genehmigungen der Implementierungsvereinbarungen durch den Vorstand der OMV sowie durch Organe der ADNOC, und (iii) Genehmigungen (wie zB Fusionskontrollfreigaben) durch Behörden ab.

Zu diesem Geschäft werden die folgenden Informationen bekannt gemacht:

Name der nahestehenden Rechtsträger: Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) P.J.S.C., Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate sowie, in Bezug auf die Lieferverträge und B4 auch Borealis AG und die künftige Joint Venture Gesellschaft, Borouge Group International AG.

Datum des Geschäfts: Vertragsunterzeichnung der Rahmenvereinbarung und der Vereinbarung über den Kauf von NOVA Chemicals am 3. März 2025, Inkrafttreten mit Genehmigung des Aufsichtsrats der OMV am 14. März 2025. Die Implementierungsvereinbarungen sowie die Änderung der Lieferverträge werden erst zu einem späteren Zeitpunkt unterzeichnet (ohne weitere Veröffentlichung gemäß § 95a Abs 5 AktG).

Nähere Informationen über das gegenständliche Geschäft sind auf der Interseite der OMV Aktiengesellschaft unter https://www.omv.com/de/investoren/verpflichtende-veroeffentlichungen verfügbar.

