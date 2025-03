Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die STINAG Stuttgart Invest AG im ersten Halbjahr 2024 den Umsatz um knapp 2 Prozent auf 14,05 Mio. Euro gesteigert, beim EBITDA aufgrund steigender Energie- und Instandhaltungskosten aber einen Rückgang verzeichnet. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Rating.



Nach Analystenaussage biete das Unternehmen durch derzeit fünf zentrale Projekte zukünftig noch mehr Dynamik. Aufgrund der positiven Rahmenbedingungen prognostiziere das Analystenteam bis 2026 einen Anstieg der Umsatzerlöse auf 30,01 Mio. Euro (GJ 2023: 28,08 Mio. Euro) und des EBITDA auf 21,74 Mio. Euro (GJ 2023: 20,36 Mio. Euro). Ebenso erwarte GBC einen Anstieg des Jahresüberschusses auf 6,05 Mio. Euro, woraus sich eine attraktive Dividendenperspektive von bis zu 0,75 Euro je Aktie ergeben könne. Der so ermittelte faire Wert liege unverändert bei 26,00 Euro je Aktie und verspreche damit ein deutliches Kurspotenzial gegenüber dem aktuellen Niveau. Insgesamt überzeuge STINAG mit einer soliden Wachstumsstrategie, die auf attraktiven Bestandsimmobilien, ausgewählten Projektentwicklungen und einer hohen Finanzierungssicherheit basiere. In der Folge bestätigen die Analysten im Rahmen der "Best of m:access 2025"-Studie das Kursziel von 26,00 Euro und erneuern das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 14.03.2025, 16:20 Uhr)



