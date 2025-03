First Majestic Silver ISIN: CA32076V1031 musste nach einem Hoch im Oktober herbe Kursverluste hinnehmen. Im Bereich um 5,00 Euro hat die Aktie scheinbar ihren Boden gefunden, der letzte Test der Unterstützung am 04. März hat zu einer starken Gegenreaktion geführt. Das Hoch lag am Mittwoch bei 5,74 Euro auf Tradegate und mit dem Anstieg über die 200-Tage-Linie ist der Aktie ein starkes Kaufsignal gelungen. Wo wir den Einstieg sehen und welches Hebel-Produkt ...

