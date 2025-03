Pioneer AIs Partner Cykel AI treibt KI-basierte Personalbeschaffung mit dem autonomen Agenten Lucy voran!

Anzeige / Werbung Pioneer AI gewinnt Investorenzuspruch dank starkem Wachstumskurs…. Willkommen zurück, liebe Leserinnen und Leser! Das Investoreninteresse an Pioneer AI Foundry (ISIN: CA7235371068, WKN: A411W8, SYM: 6NU0) nimmt weiter zu, was kürzlich durch eine erfolgreiche und überzeichnete Finanzierungsrunde von über 1 Million US-Dollar unterstrichen wurde. Die hohe Beteiligung, insbesondere des Managements, zeigt das Vertrauen in die strategische Ausrichtung und das Marktpotenzial von Pioneer. Investitions-Highlights: Mehr als 1 Million US-Dollar eingesammelt - klares Signal für Marktvertrauen

Nahezu 12 % Beteiligung durch Führungskräfte des Unternehmens

Bestätigung der strategischen Vision und technologischen Kompetenz von Pioneer CEO Darcy Taylor kommentierte: "Die Fortschritte von Cykel AI zeigen deutlich die Stärke des Venture-Modells von Pioneer AI Foundry, mit dem wir die Vermarktung modernster KI-Agent-Technologien beschleunigen. Der KI-Markt wächst rasant und wird Prognosen zufolge bis 2030 auf 862 Milliarden US-Dollar anwachsen. KI-Agenten bieten dabei enorme Chancen und können ganze Branchen grundlegend verändern. Pioneer konzentriert sich weiterhin darauf, wegweisende KI-Lösungen wie Lucy zu identifizieren und zu skalieren, um die Zukunft der Arbeit durch intelligente Automatisierung entscheidend mitzugestalten." (Statista) Cykel AI revolutioniert die 750 Milliarden Dollar schwere Personalbeschaffungsbranche Pioneer AIs Partnerunternehmen Cykel AI erzielt beeindruckende Fortschritte mit seinem innovativen autonomen Personalbeschaffungsagenten Lucy. Lucy zielt auf den globalen Rekrutierungsmarkt ab, der auf über 750 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, und ist ein vollständig autonomer KI-Agent, der die Effizienz und Genauigkeit im Recruiting erheblich steigert. Lucys bahnbrechende Fähigkeiten: Automatisiert bis zu 95 % der typischen manuellen Aufgaben in der Personalbeschaffung

Bietet eine 5- bis 10-fach höhere Produktivität als herkömmliche Verfahren

Präzise Vorhersage von Einstellungsentscheidungen durch fortschrittliche KI-Analytik Ewan Collinge, CEO von Cykel AI, betonte: "Lucy markiert nicht nur im Recruiting eine grundlegende Wende, sondern verändert auch, wie Unternehmen KI strategisch einsetzen. Ihre Fähigkeit, Entscheidungsprozesse vorherzusagen und zu optimieren, hebt Lucy von einem simplen KI-Assistenten zu einem unverzichtbaren digitalen Partner auf eine neue Ebene." Flex Labs AI: Wegbereiter der nächsten Automatisierungsgeneration Die strategische Partnerschaft von Pioneer mit Flex Labs AI setzt neue Maßstäbe bei KI-Automatisierungslösungen für Entwickler und vereinfacht die Erstellung und den Einsatz intelligenter KI-Anwendungen deutlich. Flex Labs' innovative App Nabo verwaltet Immobiliengeschäfte autonom und revolutioniert damit einen Markt, der bis 2025 allein in den USA auf 2 Billionen US-Dollar anwachsen soll (New York Post). Flex Labs entwickelte auch Cel, einen KI-Assistenten für personalisierte Hautpflege, und demonstriert somit die Vielseitigkeit von KI in verbraucherorientierten Märkten. Enormes Potenzial der KI-Automatisierung: Marktwachstum auf 862 Milliarden Dollar bis 2030 prognostiziert Der globale Markt für KI-Automatisierung wächst rapide und wird bis 2030 voraussichtlich auf 862 Milliarden US-Dollar anwachsen. Dies entspricht einer beispiellosen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 44,85 %, besonders angetrieben durch autonome KI-Agenten (Pioneer AI News Release). Die transformative Kraft von KI ist vergleichbar mit historischen Technologie-Revolutionen, wie etwa der Einführung des Internets, welche globale Wirtschaft, Kommunikation und Alltagsleben grundlegend verändert haben. Ähnlich bahnbrechend wird die KI-gesteuerte Automatisierung Industrien, Kundenbeziehungen und Innovationen neu definieren. Darcy Taylor betont: "So wie das Internet ganze Branchen transformiert und völlig neue Wirtschaftszweige geschaffen hat, steht auch die KI-Automatisierung davor, jeden Sektor tiefgreifend zu verändern. Die strategischen Partnerschaften von Pioneer AI Foundry ermöglichen es uns nicht nur, von dieser Zukunft zu profitieren, sondern sie aktiv mitzugestalten." Autonome KI: Effizienz und Produktivität der Zukunft KI-Lösungen wie Lucy und Nabo stehen exemplarisch für intelligente Automatisierung der nächsten Generation: Rund um die Uhr hohe betriebliche Effizienz ohne Ermüdung oder Ausfallzeiten

Deutliche Senkung von Betriebskosten und menschlichen Fehlern

Verbesserte Skalierbarkeit und schnelle Anpassungsfähigkeit

Hervorragende Kundenerlebnisse durch personalisierte Interaktionen in Echtzeit Autonome KI-Agenten wie Lucy integrieren sich nahtlos in bestehende Unternehmenssysteme, bieten sichere und skalierbare Lösungen und ermöglichen es Unternehmen, ihre Ressourcen auf Innovationen und strategische Initiativen zu konzentrieren. KI: Eine revolutionäre Kraft vergleichbar mit dem Internet Künstliche Intelligenz ist nicht bloß eine weitere technologische Entwicklung - sie ist eine epochemachende Kraft vergleichbar mit dem Internet. Das Potenzial der KI, Gesellschaften, Unternehmen und Volkswirtschaften grundlegend zu verändern, ist enorm: KI wird Produktivitätssteigerungen und wirtschaftliches Wachstum fördern, wie seit der industriellen Revolution nicht mehr erlebt.

Routinetätigkeiten und repetitive Aufgaben werden zunehmend automatisiert, was Raum für kreative und strategische Rollen schafft.

Bildung, Gesundheitswesen, Finanzen und öffentliche Dienste werden tiefgreifende Veränderungen hin zu mehr Effizienz, Personalisierung und Effektivität erfahren. Das Weltwirtschaftsforum prognostiziert bis 2025 nahezu 97 Millionen neue Arbeitsplätze durch KI und Automatisierung - ein klares Signal für erhebliches Wachstum und positive Entwicklungen am Arbeitsmarkt. Pioneer AI: Die Zukunft der KI-Innovation gestalten Durch strategische Voraussicht und erfolgreiche Partnerschaften positioniert sich Pioneer AI Foundry an der Spitze der KI-Revolution. Investieren Sie in Innovation - Pioneer AI Foundry gestaltet aktiv die Zukunft der KI-Agent-Automatisierung! ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu. 1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten. Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie: Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.

Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca ) prüfen.

Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.

Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können. Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. 2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5 % des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen. Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten. Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen.

Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.

Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien. 3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR). 3.1 Erklärung zum Insiderhandel Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.

Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten).

Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen. 3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an: Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.

Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.

Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben. Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko. 4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden. Wesentliche Risikohinweise Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.

Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.

Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100 % des investierten Kapitals betragen.

Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein. Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren. 5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen. Vergütungsdetails Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten.

Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.

Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar. Direkte Beauftragung durch Unternehmen Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben.

Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden. Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind. 6. Zukunftsgerichtete Aussagen Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten. Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. 7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.

Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte. Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko. 8. Gesetzliche und regulatorische Verweise Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte: BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca Schlussbemerkung Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens. Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben. Enthaltene Werte: CA7235371068

