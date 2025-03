Northland Power zeigt sich am 16. März 2025 mit einem Kurs von 12,11 EUR und verzeichnet damit keine Veränderung zum Vortag. Das kanadische Energieunternehmen, das sich auf erneuerbare Energien spezialisiert hat, durchläuft aktuell eine herausfordernde Phase. Die monatliche Kursentwicklung weist einen Rückgang von 8,52 Prozent auf, während über ein Jahr betrachtet ein Verlust von 20,92 Prozent zu verzeichnen ist. Trotz besserer Nettowerte konnte die Aktie zuletzt nicht an Fahrt gewinnen.

Wichtige Offshore-Windprojekte im Fokus

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Northland Power: ?

Der Energieversorger treibt derzeit wesentliche Offshore-Windprojekte in Polen voran, was für die zukünftige Geschäftsentwicklung von großer Bedeutung sein könnte. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,2 Milliarden Euro und einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,60 liegt die Bewertung unter dem für 2025 prognostizierten KGV von 12,77. Anleger sollten den anstehenden Termin am 31. März 2025 beachten.

Anzeige

Northland Power:-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Northland Power:-Analyse vom 16. März liefert die Antwort:

Die neusten Northland Power:-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Northland Power:-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 16. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Northland Power:: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...