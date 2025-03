Von 0 auf 100?: Diese Aktie aus Deutschland könnte die nächste große Story werden!

Anzeige / Werbung

Die SuperApp, die alles rund ums Geld vereint, gewinnt weltweit an Bedeutung - und die Aktie ist noch günstig bewertet.

Liebe Leserinnen und Leser,

unser Fintech-Kracher 2025 hat sich still und heimlich gestern bis an die 0,70 Euro-Marke herangeschlichen. Noch am Freitag vor einer Woche war die Aktie für knapp über 0,40 Euro zu wahren Schnäppchenkursen erhältlich. Ist die 1-Euro-Marke im aktuell starken Börsenumfeld in Kürze erreichbar?

Übertrieben wäre diese Kursrallye nicht, denn einige Analysten sehen für die Papiere von der The NAGA Group (WKN: A161NR, ISIN: DE000A161NR7) noch starkes Kurspotenzial von bis zu +84,50 %!

The NAGA Group (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker: N4G) hat im Jahr 2024 vieles richtig gemacht und einen entscheidenden Meilenstein erreicht. Nach der Fusion mit CAPEX.com wurde nicht nur die Unternehmensstruktur optimiert, sondern auch eine neue, auf Skalierbarkeit ausgelegte Strategie eingeführt. Nicht nur die Analysten von Montega halten die Aktie für massiv unterbewertet, sondern weitere renommierte Adressen wie Warburg Research sehen hier erhebliches Kurspotanzial - und das eröffnet Ihnen als Anleger eine große Chance.

Der Nebenwertesektor in Deutschland hat in den letzten 18-24 Monaten im Dornröschenschlaf gelegen. Doch nun scheint die Gelegenheit gut, sich die Unternehmen aus dem Small- und Midcapbereich näher anzuschauen! Erste Unternehmen haben in den letzten Tagen ein wahres Kursfeuerwerk hingelegt!

2024: Ein Jahr der Transformation

Das vergangene Jahr stand im Zeichen der Konsolidierung. Unprofitable Geschäftsbereiche wurden gestrichen, während margenstarke Segmente weiter ausgebaut wurden. Die Fusion mit CAPEX.com ermöglichte es, Synergieeffekte zu heben und das Marketing- sowie Technologiebudget gezielt einzusetzen. Die Folge: eine deutliche Verbesserung der EBITDA-Marge auf 13 % und ein erstmaliges Erreichen der Cash-Even-Marke.

Die renommierten Analysten von Warburg Research sind jedenfalls äußerst positiv gestimmt und haben für die NAGA Group (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker: N4G) ein Kursziel von 1,20 € ausgesprochen. Das entspricht einem Kurspotenzial von +84,50 %.



Screenshot Warburg Research vom 11.2.2025

Nehmen Sie sich 5 Minuten Zeit, und wir erklären Ihnen, warum die Analysten hier sogar bis zu einen Kursverdreifacher erwarten!

Die harten Fakten - Zahlen, die überzeugen

Umsatz 2024: 62,3 Mio. Euro (-19,7 % aufgrund strategischer Neuausrichtung)

EBITDA 2024: 8,2 Mio. Euro (-3,5 %, trotz Umsatzrückgang stabil)

Kundenzuwachs: +52 % aktive Kunden (41.000 Nutzer)

Gehandeltes Volumen: +57 % auf 224 Mrd. Euro

Analysten-Kursziele: Bis zu 1,70 Euro (aktueller Kurs ca. 0,50 Euro)

2024er KPIs im Trasnformationsjahr die überzeugen können. Quelle: Präsentation Conference Call 5.2.2025

In der heutigen schnelllebigen Finanzwelt ist es wichtig, eine Plattform zu finden, die sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet ist. Die NAGA Group (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker: N4G) hat sich als eine solche Plattform etabliert, die sich auf Social Trading und den Handel mit Contracts for Difference (CFDs) spezialisiert hat.

Die NAGA Group (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker: N4G) ist ein innovativer Finanzdienstleister, der eine Vielzahl von Handelsmöglichkeiten bietet, darunter Forex, Aktien, Indizes, Rohstoffe und Kryptowährungen. Besonders hervorzuheben ist das Social Trading, das es Nutzern ermöglicht, den Trades erfolgreicher Händler zu folgen und diese automatisch zu kopieren.

Exklusive Marktposition: NAGA als erster internationaler Broker mit Zugang zur Bukarester Börse

Ein echter Gamechanger: NAGA ermöglicht als erster internationaler Broker privaten Anlegern direkten Zugang zur Bukarester Börse. Dies erweitert das Marktpotenzial erheblich und positioniert das Unternehmen als Innovationsführer.

Doch der wahre Meilenstein war die Fusion der NAGA Group und der Key Way Group

Anfang 2024 fusionierte die NAGA Group (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker: N4G) mit der Key Way Group. Die Key Way Group betreibt erfolgreich die App Capex.com. Diese Fusion war ein sensationeller Meilenstein in der Unternehmensentwicklung der NAGA Group.

Die alte NAGA Group hatte ihre Kundenbasis primär in Deutschland und Europa. Rund 95 % der Umsätze kamen aus dieser Region. Heute ist das Unternehmen in mehr als 100 Ländern vertreten.

Der mehrfach ausgezeichnete Neobroker CAPEX.com wächst weiter rasant in Lateinamerika und im Mittleren Osten. Eine clevere Mischung: Lateinamerika bringt das Kundenvolumen. Der reiche Mittlere Osten das Umsatzvolumen. Rund 90 % der Umsätze entfallen auf diese beiden Regionen.

Alles in einer App ist der Gamechanger. Quelle: Unternehmenspräsentation vom 5.2.2025

Damit ergänzen sich die NAGA Group (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker: N4G) und CAPEX.com perfekt: NAGA Group bringt seine Power an Kunden im deutschsprachigen und europäischen Markt und vor allem seine führende App-Technologie in das neue Unternehmen ein. CAPEX sein dynamisches Kundenwachstum in Lateinamerika und im Mittleren Osten. Bessere Synergieeffekte gibt es kaum. Das Ass obendrauf: NAGA App für alle Kunden in allen Regionen!

Das Management des neuen Unternehmens um den neuen CEO Octavian Pátrascu (kommt von CAPEX.com) hat bereits die nächste Wachstumsregion ins Visier genommen: Das rasant wachsende Südostasien von Singapur über Thailand und Vietnam bis Indonesien und Philippinen. Dort leben 700 Mio. Menschen. Zum Vergleich: In der gesamten EU leben 450 Mio. Menschen.

2025: Das Jahr der Skalierung - Jetzt beginnt die nächste Phase

Nach einem Jahr der Transformation startet NAGA 2025 mit klarem Fokus auf Wachstum und Expansion. Die Weichen sind gestellt: Die Fusion ist abgeschlossen, das Marketingbudget wird massiv erhöht und die internationale Marktdurchdringung schreitet voran. Vor allem der strategische Ausbau der SuperApp und die Erschließung neuer, margenstarker Regionen wie dem Mittleren Osten und Südostasien versprechen enormes Potenzial. Während viele Wettbewerber erst jetzt auf den SuperApp-Trend aufspringen, hat NAGA bereits ein ausgereiftes Produkt am Markt - und das zahlt sich aus. Analysten rechnen mit einem deutlichen Umsatzsprung, steigenden Margen und einer nachhaltigen Profitabilität. Die große Frage für Anleger: Sind Sie bereit, an diesem Wachstumsritt teilzuhaben?

Auch Analysten zeigen sich optimistisch. Sie erwarten für 2025 einen signifikanten Umsatzanstieg auf 74 Mio. Euro und eine EBITDA-Marge von 17 %, die bis 2026 auf 28 % steigen soll. Besonders hervorgehoben werden die verbesserten Synergieeffekte aus der Fusion, die optimierten Kostenstrukturen und das gestärkte Marketing. Zudem könnte die Expansion in margenstarke Märkte wie den GCC-Raum und Südostasien zusätzliche Impulse setzen. Die Experten sehen in NAGA eine starke Position im FinTech-Markt mit erheblichem Potenzial für weiteres Wachstum.

Nach der Konsolidierungsphase operativ wie auch beim Aktienkurs in 2024 folgt nun die Skalierung. Das Marketingbudget wird 2025 um 50 % erhöht, um die Neukundenakquise weiter zu beschleunigen. Die Prognosen der Analysten sind wie bereits erwähnt entsprechend optimistisch, sodass wir sie hier noch einmal schreiben wollen:

2025: Umsatz 74 Mio. Euro | EBITDA 12,5 Mio. Euro | EBITDA-Marge 17 %

2026: Umsatz 97 Mio. Euro | EBITDA 27,6 Mio. Euro | EBITDA-Marge 28 %

Strategische Partnerschaften für maximale Reichweite

NAGA setzt auf starke strategische Partnerschaften, um seine Markenbekanntheit zu steigern und die Kundenbasis global zu erweitern. Die Zusammenarbeit mit bekannten Marken und Persönlichkeiten ist ein zentraler Bestandteil der Marketingstrategie:

Mike Tyson als Markenbotschafter: Die globale Werbekampagne "It'll Knock You Out" mit der Boxlegende sorgt für maximale Aufmerksamkeit und vermittelt NAGA als die Plattform für Finanz-Champions.

Figure 1 Mike Tyson als NAGA Brand Ambassador. Quelle: Naga Group und https://www.arabianbusiness.com/

"Wir freuen uns, dass Mike Tyson bei dieser außergewöhnlichen Kampagne mitmacht! Mike verkörpert Stärke, Belastbarkeit und Erfolg - ??Werte, die die Mission von NAGA definieren. Wir möchten die Welt des Investierens für jedermann zugänglich machen, und zwar mithilfe einer umfassenden Anwendung, die Handel, Investieren, Kryptowährungen und Zahlungen vereint."

Octavian Patrascu, CEO der NAGA Group (WKN: A161NR, Ticker: N4G)

Diese Kampagne ist Teil einer langen Reihe von Maßnahmen, die NAGA im Jahr 2024 ergriffen hat, um das Produkt- und Dienstleistungsangebot für Kunden zu verbessern und die Sichtbarkeit des Unternehmens weltweit zu erhöhen.

Partnerschaft mit Fußball- Bundesligist Borussia Dortmund

Als offizieller Partner des BVB erhält die NAGA Group (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker: N4G) die exklusiven Rechte zur Nutzung des BVB-Partner-Logos auf mehreren Märkten sowie die Rechte für die Abbildung der Spieler des Vereins in Marketingmaterialien. Darüber hinaus ist die Marke NAGA bei Heimspielen der Borussia auf den LED-Werbebanden im Signal Iduna Park zu sehen sein.

Quelle: Borussia Dortmund

Expansion über Telegram:

Im September letzten Jahres gab die NAGA Group (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker: N4G) den Launch der allerersten in den Messenger Telegram integrierten Trading-App bekannt.

Mit über 950 Millionen aktiven Nutzern weltweit bietet Telegram eine gigantische Reichweite. Die nahtlose Integration der NAGA-Plattform in den Messenger erleichtert den Zugang zu Trading und Investitionen für Millionen von potenziellen Kunden.

Mit fast einer Milliarde Nutzern bietet Telegram eine riesige neue Zielgruppe und eine noch nie dagewesene Möglichkeit, potenzielle Kunden auf einen Schlag in einem bisher unvorstellbaren Ausmaß zu erreichen.

Octavian Patrascu, CEO der NAGA Group (WKN: A161NR, Ticker: N4G)

Erschließung neuer Märkte: Die Expansion in aufstrebende Märkte wie den Mittleren Osten, Südostasien und Lateinamerika stärkt die globale Präsenz von NAGA und erschließt neue Kundengruppen mit hohem Wachstumspotenzial.

Diese strategischen Allianzen verschaffen NAGA nicht nur einen Wettbewerbsvorteil, sondern ermöglichen es dem Unternehmen, seine Nutzerbasis kontinuierlich auszubauen und das Wachstum nachhaltig zu beschleunigen.

Warum die Aktie noch ein Schnäppchen ist

Bei so einer Story würde man denken, dass NAGA Group (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker: N4G)an der Börse mit hunderten Millionen EUR bewertet sein muss. Vielleicht sogar im niedrigen Milliardenbereich. Das sind jedenfalls die Börsenbewertungen, die wir bei vielen amerikanischen Fintech-Firmen sehen. Doch das ist nicht der Fall!

Aktuell wird die Aktie der NAGA Group (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker: N4G) an der deutschen Börse nach der vollzogenen Fusion geradezu lächerlich bewertet. Obwohl die Geschäfte grundsolide wachsen und es gleich die zwei bahnbrechenden Unternehmensentwicklungen bei NAGA Group gibt! So eine Chance bietet sich selbst bestens informierten Anlegern nur sehr selten.

Die aktuelle Marktkapitalisierung von NAGA beträgt nämlich etwa 117 Mio. Euro. Vergleichbare US-FinTechs werden oft mit dem 10-fachen Umsatz bewertet. Die Analysten sind sich einig: Diese Aktie ist unterbewertet. Die Kursziele liegen zwischen 1,20 Euro und 1,70 Euro, was ein Potenzial von 76,50 % bis zu 150 % bedeutet!

Durch die angesprochenen Werbemaßnahmen wird die NAGA Group (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker: N4G) ihre Nutzerzahl und das Umsatzvolumen deutlich zu erhöhen. Der Kurs wird folgen da sind wir uns sicher

Wenn auch Sie zu den Gewinnern des großen Fintech-Booms gehören wollen, dann sollten Sie jetzt unbedingt in die Aktie der NAGA Group (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker: N4G) investieren!

Fazit: Skalierbares Geschäftsmodell mit hoher Wachstumsperspektive

Mit der NAGA-SuperApp, die Trading, Investieren, Social Trading, Krypto und Zahlungsverkehr vereint, ist das Unternehmen bestens für die Zukunft aufgestellt. Analysten erwarten eine starke Margenexpansion und steigende Gewinne. Jetzt könnte der perfekte Zeitpunkt sein, um frühzeitig von dieser Story zu profitieren!

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihren Investments und verbleiben mit spekalutiven Grüßen aus der Hotstoch Investor Redaktion.

Weitere Informationen zu der NAGA Group erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens

Informieren Sie sich auch direkt über die die Investor Relations Seite des Unternehmens:

Mit spekulativen Grüßen

Ihre

Hotstock Investor-Redaktion

