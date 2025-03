Die Einigung zwischen Union, SPD und Grünen auf milliardenschwere Investitionen in Verteidigung und Infrastruktur hat dem DAX einen starken Wochenabschluss beschert. Der Index schloss am Freitag mit einem Plus von 1,86 Prozent. Bei den Einzelwerten geht es heute um DHL Group, Rheinmetall, Hensoldt, ...