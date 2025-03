Photon Energy verzeichnete einen starken Februar, in dem die Produktion der eigenen PV-Anlagen (ohne die verkauften australischen Assets) um 23 % im Vergleich zum Vorjahr stieg, was auf das günstige Wetter zurückzuführen ist, insbesondere in der Tschechischen Republik, wo die spezifischen Erträge um über 50 % im Vergleich zum Vorjahr anstiegen. Obwohl der Februar in der Regel nur 5 % der Jahresproduktion ausmacht, gibt der Anstieg positive Impulse für das Jahr 2025. Der durchschnittlich realisierte Preis im Anlagenportfolio von Photon Energy stieg im Februar um 26%, was auf einen günstigen Produktionsmix, höhere Preise auf dem ungarischen Strommarkt und mehr rumänische Anlagen zurückzuführen ist, die Produktionslizenzen erhalten haben, und damit eine Preisobergrenze umgehen. Darüber hinaus konnte Photon Energy sein Asset-Management-Geschäft ausbauen, indem es einen Vertrag für eine 57-MWp-PV-Anlage in Ungarn abschloss und damit seine O&M-Präsenz im Land um mehr als 15 % steigerte, während es gleichzeitig 5,1 MWp neue Kapazität in Ungarn in Betrieb nahm. mwb researchs Analysten bestätigen ihr Spek. KAUFEN-Rating mit einem Kursziel von EUR 1,40, basierend auf DCF. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Photon%20Energy%20NV