Viromed hat vielversprechende Studienergebnisse für PulmoPlas, ein Kalt-Plasma-Gerät zur Behandlung der ventilatorassoziierten Pneumonie (VAP), veröffentlicht. Die von Professorin Hortense Slevogt von der Medizinischen Hochschule Hannover und dem Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung geleitete Studie zeigt, dass PulmoPlas Bakterien in den oberen und unteren Atemwegen innerhalb von 30-90 Sekunden effektiv abtötet - bei hoher Verträglichkeit und ohne Schädigung des Atemwegsepithels. Falls diese Ergebnisse in einer zweiten Studie bestätigt werden, plant Viromed im Sommer 2025 einen Antrag auf Sonderzulassung bei der BfArM. Die Chancen für eine Zulassung stehen gut, da ein dringender medizinischer Bedarf besteht und es kaum alternative Behandlungsmöglichkeiten für VAP gibt, die in Deutschland jährlich etwa 15.000 Todesfälle verursacht. Im Falle einer Zulassung könnte PulmoPlas einen Markt von 150 Mio. EUR allein für die Behandlung und Prävention von VAP in Deutschland erschließen - was Viromed zu einem attraktiven Übernahmeziel für große MedTech-Unternehmen macht. Die Analysten von mwb research heben ihre Schätzungen sowie das Kursziel auf 7,40 EUR (vorher: 6,90 EUR) an und bestätigen ihre Spek. KAUFEN-Empfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Viromed%20Medical%20AG