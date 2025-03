Paukenschlag bei BayWa: anders als geplant übernimmt die Investmentgesellschaft EIP keine weiteren Anteile an dem Grünstromunternehmen BayWA re. Nun sollen Banken und BayWa-Aktionäre die 435 Millionen Euro zur Sanierung bis 2028 aufbringen. Das in Schieflage geratenene Agrarunternehmen BayWa bleibt vorerst Anteilseigner seiner Regenerativ-Tochter BayWa re. Wie BayWa per Pflichtmitteilung erklärte, ist damit der ursprünglich geplante Verkauf an die Energy Infrastructure Partners (EIP), dem Mitgesellschafter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...