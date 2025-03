Die Rheinmetall-Aktie läuft immer weiter nach oben und schafft am Montag das nächste Rekordhoch. Das treibt die Papiere des DAX-Konzerns schon wieder an und das spricht trotz der gut gelaufenen Kurse noch für ein Investment in den Rüstungskonzern: SPD, CDU und Grüne vor historischem Schritt Die Aktie des Rüstungskonzerns Rheinmetall hat am Montag erneut ein Rekordhoch erreicht. Der Rüstungskonzern aus dem DAX profitierte dabei von einer Einigung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...