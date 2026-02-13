Neue Großraketen für die Besiedlung des Weltraums und Hyperschall-Raketen benötigen Supermaterialen wie Wolfram - was zu einer Knappheit und enormen Gewinnen des Hot Stock gesorgt hat. Jetzt sollten Anleger wieder auf einen noch unentdeckten Geheimtipp setzen.Humanoide Roboter von Tesla besiedeln den Mars, träumte ARK. Schon 2026 wollte SpaceX erste Starship-Raketen zum Roten Planeten schicken. Nope. Musk räumte jetzt mit diesem Traum auf und visiert "nur" den Mond an. Doch: "In weniger als zehn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär