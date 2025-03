Laut Chris Turner, FX-Analyst bei ING, sieht es so aus, als könnte EUR/USD kurzfristig relativ stabil bleiben. EUR/USD könnte leicht in den Bereich von 1,0930/50 steigen "Wie bereits erwähnt, könnten US-Aktien den Dollar weiter unter Druck setzen, und in Europa wird der Fokus auf fiskalischen Anreizen, den Verteidigungsausgaben und der Frage liegen, ...

