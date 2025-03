Der DAX hat zum Wochenstart weiter Gas gegeben. Er ging mit einem Plus von 0,7 Prozent auf 23.154,57 Zählern aus dem Handel. Und am heutigen Dienstag könnte es weiter in Richtung Rekordhoch, das am 6. März bei 23.475,88 Punkten markiert wurde, gehen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,3 Prozent höher als am Vortag auf 23.225 Zähler.Heute entscheidet der alte Bundestag über das von Union, SPD und Grünen vereinbarte gewaltige Schuldenprogramm sowie die damit einhergehende Änderungen ...

