Baar - Das Medizinal-IT-Unternehmen Ascom ist am 16. März Opfer eines Cyberangriffs geworden. Dieser habe das technische Ticketing System betroffen, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Die Gruppe «Hellcat-Ransomware-Bande» habe sich auf der Plattform X zum Angriff bekannt. Ascom habe Ermittlungen eingeleitet, die auch das Ausmass des Vorfalls klären sollen. Andere IT- und Kundensysteme liefen weiterhin und das Kundengeschäft sei nicht beeinträchtigt, ...

