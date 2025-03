Wallisellen - Die Insolvenzen steigen deutlich stärker als erwartet - und zwar sowohl in Schweiz als auch weltweit. Der weltweit führende Kreditversicherer Allianz Trade hat in seiner heute veröffentlichten Insolvenzstudie die Prognosen nach oben korrigiert. Weltweit erwartet Allianz Trade einen Zuwachs der Pleiten um 6 % (bisher 3 %) im Jahr 2025 und weiteren 3 % im kommenden Jahr. Das wäre der fünfte Anstieg in Folge (2022-2026). Auch für die Schweiz ...

