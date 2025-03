Der DAX hat am Vortag um Haaresbreite ein neues Allzeithoch markiert - 23.476,01 ist die Höchstmarke, die es zu merken gilt. Am Mittwoch überwiegen am Frankfurter Aktienmarkt Gewinnmitnahmen, wobei die Aktien von Deutz, Mutares, PVA TePla, Siemens, Talanx, Traton, TUI und Vonovia im Fokus der Anleger stehen.

Den vollständigen Artikel lesen ...