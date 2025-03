Circus SE hat einen Rahmenvertrag mit Mangal unterzeichnet, um ein vollständig autonomes Schnellrestaurant-Franchise zu starten, beginnend mit 500 CA-1- Robotereinheiten in Deutschland bis Ende 2027, wobei die große Eröffnung für Herbst 2025 geplant ist. Die Vereinbarung könnte etwa 100 Mio. EUR an Geräteverkäufen und 70 Mio. EUR an jährlich wiederkehrenden SaaS-Umsätzen generieren (Schätzung mwb). Darüber hinaus könnte die Vereinbarung auf bis zu 2.400 Standorte in ganz Europa ausgeweitet werden, was das enorme Potenzial für die Automatisierung in der Schnellrestaurant-Branche unterstreicht. Rechtzeitig zur Einführung hat Circus den Aufbau der Serienfertigung abgeschlossen. Die Produktion soll im Mai 2025 in einer 35.000 m² großen Anlage in China beginnen, die auf 6.000 Einheiten pro Jahr skalierbar ist. Mit einer starken Führung, zu der auch hochkarätige Neuzugänge wie der ehemalige Adidas- und Henkel-CEO Kasper Rørsted gehören, ist Circus gut positioniert, um den Food-Service-Markt zu revolutionieren. mwb researchs Analysten bekräftigen ihre KAUFEN-Empfehlung mit einem Kursziel von EUR 75,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/circus-se