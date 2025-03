Japanischer Biotech-Marktführer setzt auf Orchestrierung, um schneller auf Nachfrageschwankungen zu reagieren

Kinaxis (TSX:KXS), ein weltweit führender Lösungsanbieter für die durchgängige Supply-Chain-Orchestrierung, gab heute bekannt, dass Fujirebio Inc., ein japanisches multinationales Biotechnologieunternehmen, Kinaxis und dessen KI-gestützte Supply-Chain-Orchestrierungsplattform Maestro zur Verbesserung und Optimierung seines Lieferkettenbetriebs einsetzt.

Fujirebio Inc., eine konsolidierte Tochtergesellschaft von Fujirebio Holdings Inc., ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und im Vertrieb von Reagenzien und Testgeräten für die klinische Diagnostik. Fujirebio fokussiert seine Aktivitäten derzeit auf die Stärkung und Erweiterung seiner Organisation für Auftragsentwicklung und -fertigung (CDMO) und setzt dabei auf hochwertige Grundstoffe im Bereich der Immunologie und hochentwickelte Technologien zur Reagenzienentwicklung.

Um das Unternehmenswachstum zu unterstützen, entschied sich Fujirebio, seine gesamte Lieferkette, die von der Grundstoffherstellung bis zum Versand des Endprodukts reicht und eine Vielzahl komplexer Arbeitsschritte umfasst, strategisch zu verknüpfen und zu synchronisieren.

"Die Einführung von Kinaxis ist von zentraler Bedeutung für den Aufbau eines flexibleren und effizienteren Lieferkettenmodells", erklärt Kazuya Saito, Leiter des Geschäftsbereichs Corporate SCM, Fujirebio Inc. "Dies wird die strategische Entscheidungsfindung beschleunigen und unsere Anstrengungen zur Transformation unserer Unternehmensstruktur vorantreiben. Zugleich wollen wir der Gesundheitsbranche einen ganz neuen Mehrwert bieten."

Mit der Implementierung der Maestro-Plattform will Fujirebio die Nachfrage-, Produktions- und Beschaffungsplanung in seiner gesamten Lieferkette koordinieren und schnelle Planungssimulationen realisieren. Dies wird auch die Implementierung eines Vertriebs- und Betriebsplanungsprozesses erleichtern, der die strategische Entscheidungsfindung auf der Grundlage von Finanzdaten beschleunigt.

Das Gesundheitswesen bedarf eines fortschrittlichen Planungsmanagements, das Fertigungsbeschränkungen einbezieht und den Bestand anhand von quantitativen und finanziellen Kriterien verwaltet. Wir sind erfreut, Fujirebio bei der Verbesserung der strategischen Entscheidungsfindung mithilfe von Simulationen zu unterstützen", kommentiert Phillip Teschemacher, President of APAC, Kinaxis.

Über Fujirebio

Fujirebio, ein Mitglied von H.U. Group Holdings Inc., ist ein globales, FuE-orientiertes Unternehmen, das kontinuierlich neue In-vitro-Diagnosetechnologien und einzigartige Biomarker von hohem klinischem Wert entwickelt. Das Ziel unserer Unternehmensgruppe ist es, neue Werte für das Gesundheitswesen zu schaffen und dadurch zur menschlichen Gesundheit und Zukunft des Gesundheitswesens beizutragen. Unsere globalen Teams in Japan, Asien, Europa und den USA streben an, unseren Kunden und Partnern Produkte zu liefern, die höchste Qualitätsstandards erfüllen. Wir schätzen Partnerschaften mit anderen führenden Unternehmen der Branche und teilen Wissen, Fähigkeiten und kritische Grundstoffe, um Diagnoselösungen auf einer Vielzahl von Plattformen zu liefern, zu entwickeln oder herzustellen. Weitere Informationen über Fujirebio sind erhältlich unter www.fujirebio.com.

Über Kinaxis

Kinaxis ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der modernen Supply-Chain-Orchestrierung. Wir betreiben komplexe globale Lieferketten und unterstützen die Menschen, die sie verwalten. Unsere leistungsstarke, KI-gestützte Supply-Chain-Orchestrierungsplattform Maestro kombiniert proprietäre Technologien und Techniken, die vollständige Transparenz und Agilität über die gesamte Lieferkette hinweg gewährleisten von der mehrjährigen strategischen Planung bis zur Zustellung auf der letzten Meile. Renommierte globale Marken vertrauen darauf, dass wir die erforderliche Agilität und Vorhersehbarkeit gewährleisten, um die heutige Volatilität und Disruption zu meistern. Weitere Neuigkeiten und Informationen finden Sie unter kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

