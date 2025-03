BASF erhält starken Rückenwind, da die geopolitischen Spannungen nachlassen und Deutschlands massive 500-Milliarden-Euro-Infrastrukturinitiative an Fahrt gewinnt. Der Infrastrukturboom dürfte die Nachfrage in Schlüsselmärkten wie Bau, Chemie und industrieller Fertigung ankurbeln und BASF als Hauptprofiteur positionieren. Gleichzeitig hat ein zweistündiges Gespräch zwischen Trump und Putin gestern zu einem vorübergehenden Stopp der Angriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur geführt, was Spekulationen auslöst und Hoffnungen auf eine mögliche vollständige Deeskalation nährt. Dies könnte wiederum Energiepreise und Lieferketten stabilisieren, ein entscheidender Faktor für die Profitabilität des Unternehmens. Da die Rückenwinde weiter an Dynamik gewinnen und ein günstiges Marktumfeld für den Chemiekonzern schaffen, passen die Analysten von mwb research ihre Schätzungen leicht nach oben an und bestätigen die Kaufempfehlung mit einem angepassten Kursziel von 60,00 EUR (vorher: 58,00 EUR). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/BASF%20SE