Der Dax blickt gebannt und womöglich auch in banger Erwartung in Richtung USA. Der heutige Fed-Termin (nach Redaktionsschluss) könnte die Karten noch einmal komplett neu mischen und das exponierte Kursniveau des Dax auf den Prüfstand stellen. In den letzten Handelstagen kämpfte sich der Dax wieder über die 23.000 Punkte und stemmte sich dabei auch gegen diverse Marktunbilden und eine schwierige geopolitische Gemengelage. Doch die Aussicht auf die ...

