Der Pharmariese Novartis verzeichnete am Mittwoch im SIX SX-Handel einen weitgehend stabilen Kursverlauf. Um die Mittagszeit tendierte die Aktie bei 98,41 CHF, was nahezu dem Vortagesschlusswert entspricht. Im Tagesverlauf bewegte sich der Wert in einer engen Bandbreite zwischen 97,88 CHF als Tagestief und 98,48 CHF als Höchststand. Das aktuelle Kursniveau liegt rund 4,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 102,72 CHF, das am 3. September 2024 erreicht wurde, aber deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 83,63 CHF vom April 2024. Experten sehen den fairen Wert der Novartis-Aktie im Durchschnitt bei 99,13 CHF. Für das laufende Jahr prognostizieren Analysten eine Dividendenausschüttung von 3,86 USD je Aktie, nach einer Dividende von 3,50 CHF im Vorjahr. Das Handelsvolumen belief sich bis zum frühen Mittag auf 417.678 Aktien.

Positive Studienergebnisse für SMA-Behandlung

Parallel zur stabilen Kursentwicklung veröffentlichte Novartis positive Ergebnisse aus seinem Phase-III-Programm für den Wirkstoff Onasemnogene Abeparvovec (OAV101 IT) zur intrathecalen Anwendung bei spinaler Muskelatrophie (SMA). Die STEER-Studie zeigte eine statistisch signifikante Verbesserung auf der Hammersmith Functional Motor Scale um 2,39 Punkte, verglichen mit 0,51 Punkten in der Kontrollgruppe. Der Wirkstoff wurde bei einer breiten Patientengruppe im Alter von zwei bis unter 18 Jahren getestet und wies ein günstiges Sicherheitsprofil auf. Diese Ergebnisse könnten für Novartis von strategischer Bedeutung sein, da das Unternehmen plant, im ersten Halbjahr 2025 Zulassungsanträge bei den Regulierungsbehörden einzureichen. Die Entwicklung könnte mittelfristig Auswirkungen auf die Geschäftsperspektiven des Unternehmens haben, das im letzten Quartal einen Umsatz von 11,54 Milliarden CHF erwirtschaftete, was einem Anstieg von 13,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht.

