Risk Associates, ein führendes Unternehmen im Nahen Osten, tritt dem Partnerprogramm bei, um seinen Kunden die Verimatrix XTD-App-Schutz-, Bedrohungserkennungs- und Reaktions-Managed-Services zur Verfügung zu stellen

Verimatrix (Euronext Paris: VMX), der führende Anbieter von Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, gab heute den Start der Verimatrix XTD Velocity Partner Alliance bekannt, einem globalen Channel-Vertriebsprogramm, das Partner mit erstklassigen Lösungen für den Anwendungsschutz ausstatten soll. Im Rahmen dieser Initiative hat sich Risk Associates, ein führender Anbieter von Managed Security Services (MSSP), dem Programm angeschlossen, um Banken und Unternehmen in Australien, Bahrain, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten die Verimatrix XTD Enterprise Suite anzubieten.

Die XTD Velocity Partner Alliance unter der Leitung von Simon Emery, Global Head of Strategic Partnerships bei Verimatrix, stellt Wiederverkäufern, MSSPs, Systemintegratoren und Cybersicherheitsunternehmen umfassende Ressourcen zur Verfügung, um KI-gestützte Lösungen für den Schutz mobiler Apps, die Erkennung von Bedrohungen an Endpunkten und die Reaktion auf diese bereitzustellen. Das Programm steigert den Absatz über die Kanäle durch folgende Angebote:

Resell XTD Deliver Managed Services Angebot von 24/7-App-Härtung mit KI-gestützter Bedrohungserkennung zur Abwehr von Cyberangriffen.

Expertenschulung und -zertifizierung Erwerben Sie die Fähigkeiten, um Verimatrix XTD sicher einzusetzen und zu integrieren.

Marketing- und Verkaufskraft Zugang zu Co-Branding-Kampagnen, Geschäftsregistrierung und exklusiven Marketingfonds.

Innovation und Zusammenarbeit Partner für innovative Sicherheitslösungen durch gemeinsame Entwicklung und Zertifizierung.

"Mit der Verimatrix XTD Velocity Partner Alliance definieren wir die Zusammenarbeit zwischen Anbietern von Cybersicherheit und Vertriebspartnern neu, um den Schutz von Apps in großem Maßstab zu beschleunigen", so Jon Samsel, Global Head of Cybersecurity Business bei Verimatrix. "Unsere erweiterte Partnerschaft mit Risk Associates hat bereits dazu geführt, dass sechs Banken Verimatrix zum Schutz ihrer Anwendungen ausgewählt haben und wir fangen gerade erst an. Strategische Allianzen wie diese stellen sicher, dass Finanzinstitute unsere preisgekrönten Technologien nutzen können, um ihren App-Code, ihre Kundendaten und ihren Markenruf zuverlässig zu schützen."

Risk Associates hat die Verimatrix XTD-App-Protection seit letztem Jahr erfolgreich für Fintech- und Bankinstitute bereitgestellt und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Cybersicherheit. Das Unternehmen ist ein vertrauenswürdiger MSSP für führende Marken und Start-ups in der gesamten Region.

Sein Engagement, Unternehmen vor den neuesten Bedrohungen, einschließlich mobiler Angriffe, zu schützen, passt gut zu der Möglichkeit, seinen Kunden die Verimatrix XTD-Suite anzubieten, die Besitzer mobiler Apps wirksam vor Reverse Engineering, Angriffen durch das Umpacken von Anwendungen, dynamischen Änderungen und Man-in-the-Device-Angriffen schützt und gleichzeitig Schutz vor Frida, Emulatoren und Debuggern bietet.

"Risk Associates begrüßt diese Partnerschaft mit Verimatrix, um bewährte Schutzmaßnahmen für wichtige mobile Apps anzubieten, auf die sich Millionen von Menschen in den von uns bedienten Regionen verlassen", sagte Aziz A. Rahim, Chief Operating Officer bei Risk Associates. "Die leistungsstarken und dennoch einfach zu implementierenden XTD-Technologien von Verimatrix bieten Kunden einen enormen Mehrwert durch umfassende Sichtbarkeit von Bedrohungen und deren Behebung, was bei anfälligen Anwendungen, die für Unternehmen und ihre Benutzer nach wie vor von entscheidender Bedeutung sind, häufig fehlt."

Als Teil der XTD Velocity Partner Alliance bietet Risk Associates nun die folgenden Verimatrix XTD-Plattformlösungen an:

Verimatrix XTD Enterprise umfasst:

XTD Protect for iOS

XTD Protect for Android

XTD Detection Response

Weitere Verimatrix-Lösungen, die zum Wiederverkauf zur Verfügung stehen, sind:

XTD Protect for Desktop/Embedded

XTD Protect for Web

XTD Protect Native for iOS

XTD Protect Native for Android

XTD Managed Services

Weitere Informationen zur Verimatrix XTD Velocity Partner Alliance finden Sie unter https://www.verimatrix.com/partners.

Über Risk Associates

Die Aufgabe von Risk Associates besteht darin, die Einhaltung von Vorschriften für Organisationen in einem immer komplexeren regulatorischen Umfeld zu vereinfachen. Als UKAS-akkreditierte Zertifizierungsstelle sind wir darauf spezialisiert, Zertifizierungen und Bewertungen anzubieten, die es Unternehmen ermöglichen, internationale Standards zu erfüllen, Risiken zu minimieren und ihre Betriebsabläufe zu sichern. Wir sind stolz auf unsere Rolle als PCI GEAR (Global Executive Assessor Roundtable) Advisors und gehören zu den 30 führenden QSA-Unternehmen weltweit.

Die Anerkennung der Branche für Risk Associate, darunter PCI DSS, PCI PIN, PCI P2PE, PCI TSP, PCI SSF, PCI SSLC, PCI ASV, PCI 3DS, CSA STAR, SOC I und II, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27701, ISO/IEC 22301, ISO/IEC 20000, HIPAA, HITRUST, GDPR, SWIFT, MARS-E und NIST, zeugt von unserer Expertise, unserem Wissen und unserer Kompetenz in Sachen Compliance. Als Qualified Security Assessor (PCI-QSA)-Unternehmen, das vom Payment Card Industry (PCI) Security Standards Council anerkannt ist, sind wir als Branchenführer auf Cybersicherheit, Compliance, Informationsverwaltung, Strategie und Schulung spezialisiert. Unsere Dienstleistungen erstrecken sich über Australien, Europa, den Nahen Osten, den asiatisch-pazifischen Raum und Nordamerika. Besuchen Sie www.riskassociates.com. Besuchen Sie www.riskassociates.com.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX, FR0010291245) hilft, die moderne vernetzte Welt mit Sicherheit für Menschen zu versorgen. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, auf den Menschen ausgerichteter und reibungsloser Sicherheit. Führende Marken wenden sich an Verimatrix, um Premium-Filme, Live-Streaming-Sport, sensible Finanz- und Gesundheitsdaten, geschäftskritische mobile Anwendungen und vieles mehr zu sichern. Wir ermöglichen die vertrauenswürdigen Verbindungen, auf die sich unsere Kunden verlassen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt diese Inhalte und Erfahrungen anzubieten. Verimatrix hilft Partnern, schneller auf den Markt zu kommen, einfach zu expandieren, wertvolle Einnahmequellen zu schützen und neues Geschäft zu gewinnen. Besuchen Sie www.verimatrix.com.

