Der DAX ist am Mittwoch mit einem leichten Plus von 0,4 Prozent auf 23.288,06 Zählern aus dem Handel gegangen. Der Blick ist hierzulande auf das vom Bundestag genehmigte Finanzpaket für Rüstung, Infrastruktur und Klima gerichtet. Dieses wird am morgigen Freitag dem Bundesrat zur Zustimmung vorgelegt. Am heutigen Donnerstag dürfte der DAX zunächst nur wenig Bewegung zeigen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex exakt auf dem Schlusskursniveau vom Mittwoch.Auf der Terminseite steht heute eine ...

