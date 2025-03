FRANKFURT (dpa-AFX) - Die jüngste Korrektur zuvor aufgeflammter Rüstungsfantasie geht am Donnerstag bei Deutz mit hohem Tempo weiter. In den Anfangsminuten auf Xetra sah es zwar noch so aus, als ob die Aktie nach den vorgelegten Zahlen den jüngsten Kursrückschlag nach einer Rally wieder beendet. Doch Anleger zogen nach freundlichem Start schnell die Reißleine, wie der Kursrutsch um zuletzt mehr als zehn Prozent zeigt.

Die Resultate von Deutz brachten die Erkenntnis, dass eine rückläufige Nachfrage das Jahr 2024 getrübt hatte, im laufenden Jahr aber wieder eine Erholung erwartet wird. Warburg-Analyst Stefan Augustin attestierte dem Unternehmen einen soliden Ausblick nach einer immerhin guten Endphase des Jahres 2024.

In Zeiten hoher Kursschwankungen spielte dies am Donnerstag aber wohl eine untergeordnete Rolle. Laut Augustin dürften die zuletzt groß gewordenen Erwartungen im Verteidigungsbereich nachlassen. Durchaus erkennbar seien aber Potenziale im Bereich der Infrastrukturausgaben, erwähnte er.

Am Dienstag war am Markt auch bei Deutz Fantasie aufgekommen, dass der Motorenbauer zum Profiteur verstärkter Rüstungsinvestitionen werden könnte. Vorausgegangen war dem eine fulminante Kurs-Rally des Motorenherstellers Steyr Motors, der Kurs hatte sich binnen weniger Tage verzehnfacht. Das bescherte auch den Aktien des Großaktionärs Mutares zwischenzeitlich hohe Kursgewinne. Doch diese Rally relativiert sich nun wieder, denn die Steyr-Aktien nähern sich wieder ihrem Niveau von vor einer Woche. An diesem Donnerstag büßten sie nochmals ein Fünftel an Wert ein.

Generell konsolidieren Rüstungswerte seit Mittwoch ihre hohen Kursgewinne. Diese hatten das deutsche Finanzpaket mit immens erhöhten Investitionen in die Verteidigung ausgelöst. Auch für Rheinmetall, die deutsche Rüstungsaktie Nummer Eins, ging es am Donnerstag um 2,4 Prozent bergab. Nach der positiven Entscheidung im Bundestag muss das Paket am Freitag noch im Bundesrat durchgewunken werden./tih/bek/stk

DE0006305006, DE0007030009, DE000A2NB650, DE000A0SMSH2, AT0000A3FW25