EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: paragon GmbH & Co. KGaA / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

paragon GmbH & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



20.03.2025 / 12:24 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Hiermit gibt die paragon GmbH & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:



Berichtsart: Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2025

Ort: http://ir.paragon.ag/websites/paragon/German/5000/hauptversammlung.html



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2025

Ort: http://ir.paragon.ag/websites/paragon/English/5000/hauptversammlung.html



Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 19.08.2025

Ort: http://ir.paragon.ag/websites/paragon/German/4120/zwischenberichte.html



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 19.08.2025

Ort: http://ir.paragon.ag/websites/paragon/English/4120/interim-reports.html



Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2025

Ort: http://ir.paragon.ag/websites/paragon/German/4110/geschaeftsberichte.html



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2025

Ort: http://ir.paragon.ag/websites/paragon/English/4110/annual-reports.html



Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 19.08.2025

Ort: http://ir.paragon.ag/websites/paragon/German/4120/zwischenberichte.html



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 19.08.2025

Ort: http://ir.paragon.ag/websites/paragon/English/4120/interim-reports.html





20.03.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com