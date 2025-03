Performance One (PO1) kündigt eine Kapitalerhöhung um bis zu 522.292 neue Aktien zu je 1,60 EUR an, mit einem Emissionsvolumen von bis zu 0,84 Mio. EUR (44 % des bestehenden Kapitals). Die Mittel dienen der Umstrukturierung in eine Holding mit Fokus auf Digital Health und KI, wodurch die strategische Flexibilität steigt. Das Servicegeschäft (~10 Mio. EUR Umsatz) wird ausgegliedert, möglicherweise mit dem Ziel eines Verkaufs und einer Sonderdividende für Investoren. Aufgrund der Verwässerung (~31 %) und Umsetzungsrisiken im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung und der neuen Strategie wird das Kursziel von 6,20 EUR auf 4,40 EUR gesenkt, die Kaufempfehlung bleibt jedoch bestehen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Performance%20One%20AG