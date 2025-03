Die Gewinnmitnahmen am deutschen Aktienmarkt haben sich am Donnerstag etwas verschärft. Am Tag vor dem großen Verfall an den Terminbörsen zollte der DAX seiner jüngsten Rekordrally weiter Tribut und fiel um 1,24 Prozent auf 22.999 Punkte. Zeitweise hatte der Leitindex auf seiner Talfahrt sogar bis zu zwei Prozent eingebüßt. Der MDAX gab um 1,83 Prozent auf 29.102 Punkte nach.Von den Zinssignalen der Fed am Vortag, die auf zwei kleine Zinsschritte in diesem Jahr hindeuten, konnte der deutsche Aktienmarkt ...

