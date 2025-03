Der italienische IT-Dienstleister Reply S.p.A. hat am 13. März 2025 erfreuliche Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 vorgelegt. Der Vorstand genehmigte den Jahresabschlussentwurf, der ein deutliches Wachstum in allen wesentlichen Finanzkennzahlen aufweist. Der Konzern, der sich auf digitale Lösungen und neue Kommunikationsnetze spezialisiert hat, konnte seinen Umsatz um 8,4 Prozent auf 2.295,9 Millionen Euro steigern, verglichen mit 2.118,0 Millionen Euro im Vorjahr.

Die Ertragskraft entwickelte sich ebenfalls positiv: Das EBITDA kletterte um 16,6 Prozent auf 410,6 Millionen Euro (2023: 352,1 Millionen Euro). Das operative Ergebnis (EBIT) verbesserte sich um 12,9 Prozent auf 330,4 Millionen Euro, nach 292,7 Millionen Euro im Vorjahr. Der Jahresüberschuss stieg auf 211,1 Millionen Euro, verglichen mit 186,7 Millionen Euro in 2023. Auf Basis dieser Ergebnisse schlägt der Vorstand der Hauptversammlung eine Dividende von 1,15 Euro je Aktie vor, die am 21. Mai 2025 ausgezahlt werden soll.

Verstärktes Engagement im KI-Bereich

Reply intensiviert seine Aktivitäten im Bereich Künstliche Intelligenz und nimmt vom 17. bis 21. März 2025 an der NVIDIA GTC 2025 teil, einer renommierten Konferenz für beschleunigtes Computing und KI-Technologien. Roberto Del Ponte, Associate Partner bei Infinity Reply, beteiligt sich an der Podiumsdiskussion "Customer Service 2.0: Transforming Experiences with AI Agents and Digital Humans". Die Session beleuchtet die Transformation des Kundenservice durch KI-Agenten und digitale Avatare.

Mit seinem Netzwerk hochspezialisierter Unternehmen unterstützt Reply europäische Industriekonzerne in verschiedenen Sektoren, darunter Telekommunikation, Medien, Industrie, Dienstleistungen, Banken und öffentliche Verwaltungen. Das Dienstleistungsportfolio umfasst Beratung, Systemintegration und digitale Services, wobei die aktuellen Finanzergebnisse die starke Marktposition des Unternehmens im Bereich der digitalen Transformation unterstreichen.

Strategische Positionierung

Die positive Geschäftsentwicklung und das verstärkte Engagement in zukunftsträchtigen Bereichen wie Künstlicher Intelligenz festigen Replys Position im digitalen Transformationsmarkt. Das Unternehmen setzt auf hochspezialisierte technologische Kompetenzen und profitiert von der zunehmenden Digitalisierung in allen Wirtschaftssektoren. Die Teilnahme an der NVIDIA-Konferenz verdeutlicht den Fokus auf innovative KI-Lösungen, die insbesondere im Kundenservice neue Maßstäbe setzen könnten.

Die solide Geschäftsentwicklung im Jahr 2024 und die strategische Ausrichtung auf Wachstumstechnologien positionieren Reply günstig für die kommende Marktentwicklung. Die Kombination aus Beratungskompetenz und technologischem Know-how ermöglicht es dem Unternehmen, von der steigenden Nachfrage nach digitalen Transformationslösungen in verschiedenen Branchen zu profitieren.

