Der Chemiegigant meldet Einnahmeverringerung von 5,2 Prozent auf 65,3 Milliarden Euro bei gleichzeitiger Steigerung des bereinigten EBITDA auf 7,9 Milliarden Euro.

Der Chemiekonzern BASF hat heute seinen detaillierten Geschäftsbericht für das Jahr 2024 vorgelegt. Die Zahlen zeigen einen Umsatzrückgang von 68,9 auf 65,3 Milliarden Euro, was einem Minus von etwa 5,2 Prozent entspricht. Als Hauptursachen für diese Entwicklung werden vor allem die wettbewerbsbedingt niedrigeren Preise in nahezu allen Geschäftssegmenten sowie negative Währungseffekte genannt. Trotz des Umsatzrückgangs konnte das Unternehmen das EBITDA vor Sondereinflüssen leicht um 0,2 Milliarden Euro auf 7,9 Milliarden Euro steigern, was zu einer Verbesserung der EBITDA-Marge führte. Die Aktienmärkte reagierten dennoch negativ auf die Veröffentlichung. Im XETRA-Handel verzeichnete die BASF-Aktie am Donnerstagnachmittag einen Rückgang von 3,3 Prozent auf 50,48 Euro. Im Tagestief fiel der Kurs sogar auf 50,20 Euro, nachdem er den Handelstag noch bei 52,10 Euro begonnen hatte. Mit über 2,1 Millionen gehandelten Aktien war das Handelsvolumen beachtlich.

Ausblick und Analysten-Einschätzungen

Aus den Zahlen des letzten Quartals 2024 geht hervor, dass BASF einen Verlust je Aktie von 0,88 Euro verbuchen musste. Dies stellt jedoch eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahresquartal dar, als der Verlust noch bei 1,78 Euro je Aktie lag. Der Quartalsumsatz blieb mit 15,86 Milliarden Euro nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahreswert von 15,87 Milliarden Euro. Für Aktionäre dürfte interessant sein, dass Analysten für das laufende Jahr eine Dividende in Höhe von 2,32 Euro erwarten, was deutlich unter der Ausschüttung von 3,40 Euro im Jahr 2023 liegt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 55,00 Euro, was ein Potenzial von etwa 9 Prozent gegenüber dem aktuellen Kursniveau darstellt. Die Experten prognostizieren für 2025 einen Gewinn von 3,44 Euro je BASF-Aktie. Die nächsten Quartalszahlen für das erste Quartal 2025 werden voraussichtlich am 2. Mai präsentiert und könnten weitere Impulse für die Kursentwicklung liefern.

