Am Freitag ist es so weit. Dann wird der weltgrößte Chemiehersteller BASF seine Hauptversammlung abhalten. Für die Anteilseigner wird es dann eine deutlich niedrigere Ausschüttung geben als in den vorangegangenen Jahren. Dennoch locken die DAX-Titel weiterhin mit einer durchaus attraktiven Dividendenrendite. So hatte der Vorstand bereits vor mehreren Monaten angekündigt, dass es für 2024 die erste Dividendenkürzung seit der Finanzkrise 2008/09 geben werde. Angesichts der schwierigen Geschäftsentwicklung ...

