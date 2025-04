www.bernecker.info

www.youtube.com/BerneckerTV

Zumindest an dessen Lacke-Geschäft. Das geht aus Marktgerüchten hervor. In die Firmenphilosophie von BASF würde ein Verkauf gut passen - schließlich baut BASF das Geschäft gerade um und verkaufte erst jüngst das brasilianische Geschäft mit Anstrichen für Gebäude für 1,15 Mrd. $ an den US-Farben- und Beschichtungskonzern Sherwin-Williams. Damals teilte BASF weiter mit, dass der Konzern im zweiten Quartal 2025 an den Markt gehen wolle, um weitere strategische Optionen für die verbleibenden Coatings-Aktivitäten zu prüfen. Diese umfassen die Fahrzeugserien- und Autoreparaturlacke sowie Oberflächenbehandlungen. Das Geschäft wurde zuletzt mit 4 bis 4,5 Mrd. Euro Euro bewertet. Der Aktie geben diese Gerüchte heute Auftrieb, denn mit dem Umbau soll der weltgrößte Chemiekonzern aus der Krise geführt werden.Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion /Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: