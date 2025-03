British American Tobacco (BAT) steht derzeit vor erheblichen Herausforderungen, die sowohl die finanzielle Performance als auch die Marktposition des globalen Tabakkonzerns beeinträchtigen. Die Aktie des Unternehmens gerät dabei zunehmend unter Druck.

Im Februar kündigte BAT eine Rückstellung in Höhe von 6,2 Milliarden Pfund an, um einen vorgeschlagenen Vergleich in Kanada zu finanzieren. Dort sehen sich Tabakkonzerne mit Klagen wegen gesundheitlicher Schäden konfrontiert. Diese Einigung ist Teil eines umfassenderen Vergleichs im Wert von 32,5 Milliarden Kanadischen Dollar, der darauf abzielt, langjährige Rechtsstreitigkeiten beizulegen. Allerdings sind gegen den Vergleich Einwände erhoben worden, was den rechtlichen Prozess möglicherweise verlängern könnte. Nach Bekanntwerden dieser finanziellen Belastung verzeichnete die BAT-Aktie einen deutlichen Kursrückgang.

Regulatorischer Gegenwind in Schlüsselmärkten

Neben den rechtlichen Auseinandersetzungen in Kanada rechnet BAT mit "erheblichem regulatorischem und steuerlichem Gegenwind" in wichtigen Märkten wie Bangladesch und Australien. In Bangladesch werden erhöhte Verbrauchssteuern voraussichtlich zu einem Rückgang der Tabakverkäufe führen, während in Australien die strengen Tabakvorschriften zusätzliche Herausforderungen darstellen. Diese Faktoren tragen zu BATs vorsichtiger Umsatzwachstumsprognose von etwa einem Prozent für das laufende Jahr bei.

Trotz dieser Hürden prognostiziert das Unternehmen bis 2026 ein Umsatzwachstum von drei bis fünf Prozent. Dieses Wachstum soll durch Investitionen in alternative Produkte wie erhitzte Tabakwaren, E-Zigaretten und Nikotinbeutel unterstützt werden. Um den Aktionärswert inmitten der anhaltenden Marktherausforderungen zu steigern, plant BAT zudem in diesem Jahr ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 900 Millionen Pfund.

Strategische Neuausrichtung

Die jüngsten Finanzberichte von BAT verdeutlichen die Komplexität des Geschäftsbetriebs in einer stark regulierten Branche. Die proaktiven Maßnahmen des Unternehmens, darunter erhebliche Rückstellungen für rechtliche Vergleiche und strategische Investitionen in alternative Produkte, spiegeln die Bemühungen wider, diese Herausforderungen zu bewältigen und sich für zukünftiges Wachstum zu positionieren.

Insbesondere der Fokus auf Produkte mit reduziertem Risiko zeigt, dass BAT versucht, sich an die veränderten Marktbedingungen und strengeren Regulierungen anzupassen. Dennoch bleibt abzuwarten, ob diese Strategie ausreicht, um die aktuellen Herausforderungen zu überwinden und langfristiges Wachstum zu sichern, während der traditionelle Tabakmarkt in vielen Regionen weiterhin unter Druck steht.

